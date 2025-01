Nicușor Dan: Instabilitatea propagată de Călin Georgescu va duce la o cădere economică uriașă

Publicat acum 19 minute

Întrebare Andreea Sava, jurnalist Antena 3 CNN: „Cum vă raportați la o declarație făcută chiar acum două zile de Trump, când spunea că va deveni o politică a guvernului SUA să nu existe decât două genuri, bărbat și femeie?”

Nicușor Dan: „În cadrul legislativ normativ din România ăsta e un articol din Codul Civil și cred că discuția e închisă. Cred că asta e o dezbatere legitimă pe care o societate trebuie să o aibă și cred că cu cât politicul interferează mai puțin cu asta, cu atât mai bine și dacă dezbaterea asta, noi, ca societate, vom decide să o avem, trebuie să o facem cât mai rațională cu putință. E rolul președintelui de a elimina aceste exagerări, astfel încât societatea să aibă un dialog rezonabil pe o problemă importantă.

Există definiția familiei în Codul Civil, ăsta e cadrul în care lucrăm, dacă problema asta apare în societate este rolul președintelui să o medieze cât mai bine.”

Întrebare Mircea Badea, jurnalist Antena 3 CNN: „Ați votat la referendumul pentru familia tradițională?”

Nicușor Dan: „Da. Așa cum am declarat atunci și mențin, am votat și nu am spus cum am votat”.