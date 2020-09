Nicușor Dan și Ludovic Orban, pentru prima dată față în față după aflarea rezultatelor

”Am venit să mulțumesc partenerilor din PNL pentru campania pe care am dus-o împreună, am venit să îi mulțumesc prietenului meu, Ludovic Orban, pentru campania pe care am dus-o împreună.

Vreau să asigur bucureștenii că peste 10 zile, când va fi depus jurământul, o să înceapă o altă administrație a Bucureștiului.

Vreau să asigur bucureștenii că vom colabora cu Guvernul României pentru rezolvarea acelor probleme care nu pot fi rezolvate decât în colaborare”, a declarat Nicușor Dan.

Pe de altă parte, Orban a recunoscut că nu i-a fost ușor să ia decizia de a-l susține pe Nicușor Dan la primăria Capitalei.

”Astăzi, bucureștenii au decis clar că vor o altă administrație în București. O administrație mai puțin preocupată de imagine, o administrație care să arate respect față de cetățeni, o administrație care să aibă o viziune de dezvoltare a Capitalei României, o administrație care să pună Bucureștiul în rândul celor mai importante capitale europene.

Mărturisesc că, deși nu mi-a fost ușor, am luat decizia de a-l sprijini pe Nicușor Dan la primăria Capitalei. Astăzi se vede clar că, dacă nu eram împreună cu partenerii noștri din USR-PLUS ar fi fost foarte dificil să dăm la o parte caracatița PSD-istă”, a adăugat premierul Ludovic Orban.