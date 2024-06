Obama îl încurajează pe Biden după dezbaterea cu Trump: „Noaptea trecută nu a schimbat acest lucru”

Fostul președinte al SUA, Barack Obama, a făcut o comparație între Biden și Trump, spunând că dezbaterea prezidențială CNN nu schimbă alegerea fundamentală prezentată în alegeri.

Obama a oferit sprijin public președintelui Joe Biden, după o prestație slabă la dezbaterea de joi, care i-a determinat pe unii democrați să se întrebe dacă președintele în exercițiu are ce-i trebuie pentru a-l învinge pe Donald Trump în cursa pentru Casa Albă.

"Se mai întâmplă și nopți proaste la dezbateri. Credeți-mă, eu știu", a declarat Obama într-o postare pe rețeaua socială X, făcând referire la prima sa dezbatere cu candidatul republican din 2012, Mitt Romney, care a fost considerată în general o victorie pentru republican.

Dar fostul președinte a subliniat contraste mai mari între Biden și Trump, reluând o strategie pe care alți democrați au adoptat-o de la dezbaterea de joi.

"Dar aceste alegeri rămân o alegere între cineva care a luptat pentru oamenii obișnuiți întreaga sa viață și cineva căruia îi pasă doar de el însuși. Între cineva care spune adevărul, care deosebește binele de rău și îl va spune direct poporului american, și cineva care minte cu nerușinare pentru propriul său beneficiu", a spus Obama.

"Noaptea trecută nu a schimbat acest lucru și acesta este motivul pentru care miza este atât de mare în noiembrie", a mai adăugat acesta.

