Orban răspunde cererii de demitere a șefei ONAC: E posibil. Sunt profund nemulțumit

Premierul și-a manifestat public nemulțumirea față de președintele ONAC.

„Este posibil. Sunt profund nemulțumit de modul cum s-au derulat mai multe proceduri de licitație. Ultima procedură cu tabletele în care n-au avut capacitatea să finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finanțare. Noroc că am prevăzut și am alocat 100 de milioane de euro pentru tablete în sistem de decontare”, a spus Ludovic Orban.

Ministrul Educației, Monica Anisie, a cerut luni premierului Ludovic Orban demiterea președintelui Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate pentru licitația ”dezastruoasă” privind achiziția de tablete necesare elevilor la începerea anului școlar.

Oficiul Național de Achiziții Centralizate a fost înființat prin OUG 46/2018.

