Pariul lui Rareș Bogdan, pentru prezidențiale: „Ciucă va avea între 17% și 19%. Simion nu face mai mult de 15%”

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan Sursa foto: Hepta

Prim-vicepreşedintele PNL, Rareş Bogdan, a lansat luni, la Antena 3 CNN, un nou atac la adresa contracandidaților lui Nicolae Ciucă la alegerile prezidențiale. Pe Ciolacu îl acuză că arată un comportament „periculos" pentru România, pe George Simion îl acuză că este complice şi tace, iar despre Mircea Geoană spune că în prezent a scăzut foarte mult în sondaje şi nu mai contează ce face. Referitor la Ciucă, liderul PNL crede că are şanse să intre în turul doi, motiv pentru care a spus și care este previziunea sa pentru turul unu al alegerilor prezidențiale.

„Noi vom merge în aceeași linie. Mi se pare o chestiune foarte gravă. Nu poți să te joci cu mințile oamenilor și să minți în felul acesta. Eu nu înțeleg poziția domnului Ciolacu exprimată în urmă cu 4 zile la Ambasada României din Londra. Chiar nu o înțeleg. Dacă știai că ai fost, nu era mai simplu să zic că da, domnule, am fost, care e problema? Am fost, am plătit atâta sau n-am plătit atâta? Sau am fost invitat, dar să spună nu să spună nu am fost... Mi se pare o chestiune care arată un anumit comportament, un anumit caracter, care este foarte periculos, un astfel de om care poate să mintă în felul ăsta cu atâta seninătate, să conducă o țară ca România, aflată de la granița unor conflicte majore, o țară-cheie, o țară care poate să joace major la nivel european, să fie în primele cinci puteri ale Europei, economic mi se pare absolut ireal.

Iar peste atâtea ca să vedeți încă o dată blatul top nășit de Hrebenciuc între AUR și singura forță politică care tace, singurul lider care tace, complice este George Simion, care nu scoate un cuvânt de această chestiune", a spus Rareş Bogdan, la Antena 3 CNN.

Cum vede Rareş Bogdan procentele candidaților la alegerile prezidențiale

„Deci domnul Simion nu va ajunge la 15 procente oricâte voturi vor reuși cei de la PSD, după modelul pe care l-au patentat la europarlamentare, să-i bage în traistă.

Domnul Ciolacu va fi între 22% și 24%, domnul Nicolae Ciucă va fi între 17% și 19%, doamna Lasconi între 11- 13%. Domnul Geoană va fi sub 10%. Surprize vor fi domnul Călin Georgescu care va atinge 8-9 %, domnul Cristian Diaconescu care va fi 6-7 %, domnul Terheş care va face 4-5 procente", a mai spus Rareş Bogdan, la Antena 3 CNN.

Rareş Bogdan: „Noi îl ducem pe ostaşul nostru în turul 2"

Întrebat apoi dacă se mai organizează vreo negociere înainte de alegeri, astfel încât să existe un candidat unic de dreapta, liderul PNL a spus:

„Noi nu am pornit niciun fel de discuții. În rest, dacă au fost discuții cu alți candidați, nu știu. Noi vrem să ne ducem candidatul nostru, ostașul nostru, în turul doi. Pe baza profesionalismului de care dă dovadă, a imaginii sale impecabile, a profilului său pe îl considerăm cel mai bun și a unui partid mare care are activiști, militanți, oameni care știu ce au de făcut pe data de 24 noiembrie", a mai spus el.

Rareş Bogdan, despre Mircea Geoană: „Nu mai contează ce face"

Referitor la apelul pentru retragerea lui Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, Rareş Bogdan a spus:

„Domnul Mircea Geoană este un fenomen care merită studiat la marketing politic. De ce? Domnia sa în urmă cu 7 luni de zile avea între 26% și 28%. După ce a ieșit public și au ieșit chestiunile legate de finanțarea campaniei, din păcatele pe care le-a făcut după prestația dânsului, a ajuns să aibă în momentul ăsta un scor cu o singură cifră, inclusiv pe sondajul de calibrare pe care l-am primit în această dimineață. Deci, domnul Geoană a căzut de la 26% la o singură cifră. O cădere de trei ori nu s-a mai văzut într-o campanie electorală. Deci domnul Geoană nici nu mai contează ce face.

Domnul Ciucă, în acest moment are 17% este pe trend ascendent, iar din organizare partidul îi va aduce minim trei procente. Pentru că organizarea noastră, credeți-mă, suntem o armată...vom fi imbatabili în ziua de duminică (n.r alegerile prezidenţiale)", a mai subliniat Rareş Bogdan.