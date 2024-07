Patru crize pentru Guvernul Ciolacu. Premierul cheamă miniștrii la Palatul Victoria

Premierul Marcel Ciolacu discută cu mai mulți miniștrii despre problemele apărute în ultimele zile. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că luni va avea întâlniri cu mai mulţi miniştri cu care va discuta despre problemele apărute în ultimele zile - cele de la TAROM, Valea Oltului, dar şi cele referitoare la noile reglementări rutiere, iar în şedinţa de Guvern de joi vor fi corectate actele normative în toate aceste domenii.

„Din acest moment merg la Guvern şi am întâlnire cu ministrul Transporturilor. Discutăm şi despre Valea Oltului şi despre TAROM. Am şi cu ministrul Finanţelor, cu domnul Boloş, am întâlnire cu domnul vicepremier, ministrul de Interne, cu ministrul Energiei şi cu ministrul Fondurilor Europene. Discutăm toate problemele şi vedem ce trebuie să modificăm joi în şedinţa de Guvern cu aplicarea legii", a spus Ciolacu, la sediul central al PSD.

Luni, pentru Guvernul Ciolacu au apărut mai multe crize, pe lângă cele deja existente. Contabilii și economiștii au ieșit în stradă și protestează față de măsurile fiscale introduse de Ministerul Finanțelor, reclamând „haosul legislativ şi incertitudine fiscală”. Ulterior, aceștia au plecat în marş spre Ministerul Finanţelor, după ce o delegaţie a protestatarilor a ieşit de la discuţiile avute cu reprezentanţii Guvernului.

„Am fost ascultaţi. Revenim în două zile cu nişte detalii specifice, modificări şi propuneri concrete - şi sperăm că se va transmite mai departe mesajul nostru”, a declarat, luni, pentru Agerpres, Valentina Saygo, economist, contabil şi antreprenor.

În același timp, zeci de zboruri Tarom au fost anulate din cauza protestului piloților, ceea ce a dus la haos în Aeroportul Otopeni. Reprezentanții companiei Tarom susțin că se caută soluții, soluții care ar putea consta în rambursare sau în reprogramarea zborului. Potrivit acestora, situația ar putea dura între 24 și 48 de ore. Ministrul Transporturilor a cerut o rezolvare rapidă a problemei.

Guvernul se confruntă și cu nemulțumirea șoferilor care reclamă închiderea traficului pe Valea Oltului și modificarea Codului Rutier.

Referindu-se la Ordonanţa 84, şeful Executivului a subliniat că totuşi trebuie găsită soluţia pentru a nu fi abandonată lupta împotriva drogurilor şi să nu se facă o nedreptate unor oameni nevinovaţi.

„În primul rând, categoric, răspunsul (la analizele de sânge pentru şoferi - n.r.) trebuie să fie între 48 de ore şi 72 de ore de la IML. Până acum se făcea imediat dosar penal, în urma testului făcut. Toate aceste lucruri se vor lămuri joi”, a susţinut Ciolacu.

El a fost întrebat ce ar trebui să facă un şofer care rămâne fără permis deşi a luat o simplă pastilă de răceală.

„Nu s-a întâmplat până acum acest lucru, ştiu şi eu, ştiţi şi dumneavoastră. Îmi puneţi o întrebare ca şi cum s-ar întâmpla acest lucru. Eu v-am spus: joi vom lua măsurile ca acest lucru să nu se întâmple”, a conchis premierul.