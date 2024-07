Premierul Ciolacu anunță că România este pe traseul către cea mai mare creștere economică din UE în 2024

Premierul Marcel Ciolacu. Sursă foto: Facebook Marcel Ciolacu

Guvernul condus de Marcel Ciolacu continuă politica de investiții masive în domenii cheie precum infrastructură, sănătate, educație sau energie

Premierul Marcel Ciolacu susține că anul acesta vom avea cheltuieli de peste 7% din PIB pentru investiții. INS confirmă că investițiile din acest an sunt mai mari decât cele de anul trecut, când am avut, de asemenea, investiții record.

”Va fi anul cu cele mai mari investiții din România și va fi anul în care, cu certitudine, vom depăși 7% investiții”, a declarat premierul Marcel Ciolacu, la un eveniment al IMM-urilor.

Premierul Marcel Ciolacu a cerut tuturor miniștrilor de nenumărate ori menținerea ritmului alert al investițiilor pentru finalizarea proiectelor majore anul acesta. Investițiile vor continua în domenii esențiale precum infrastructura de transport, medicală, educațională, sectorul energiei și digitalizare, pentru a răspunde nevoilor cetățenilor.

”În trimestrul I 2024, comparativ cu trimestrul I 2023, investiţiile nete realizate în economia naţională au crescut cu 6,7%”, se arată în comunicatul INS.

Creștere economică bazată pe investiții

Premierul Marcel Ciolacu susține că anul acesta România va avea cea mai mare creștere economică din Europa. Asta și datorită investițiilor de anul trecut și cele de anul acesta. Anul trecut a fost primul an când România a avut creștere economică bazată pe investiții și nu pe consum.

”Vom avea, din punctul meu de vedere, cea mai mare creștere economică din Europa, cu toți cu care am avut discuțiile, inclusiv cu BNR, spre acest lucru ne ducem. Și am văzut și în cifrele dumneavoastră, dacă anul trecut am avut creștere economică pe investiții, anul acesta am văzut la consum, că a scăzut nevoia de consum. Începem să avem și o revenire pe consum în România”, a mai spus premierul Marcel Ciolacu.

Investițiile în infrastructură, cele mai mari din ultimii 30 de ani

Guvernul condus de Marcel Ciolacu a alocat fonduri record pentru Ministerul Transporturilor, cu aproape 30% mai mult față de anul trecut. Pentru anul acesta, PSD prevede că peste 120 de miliarde de lei de la bugetul național și din fonduri europene vor fi alocate lucrărilor de infrastructură publică.

În 2023 au fost inaugurați aproximativ 80 km de drum de mare viteză cu care s-a atins pragul de 1.000 km de autostrăzi și drumuri express de pe teritoriul României. Anul acesta urmează să se inaugureze alți 180 km de drum de mare viteză, poate cele mai așteptate fiind loturile din Autostrada A7, de la Ploiești la Focșani, dar și drumul Express Galați-Brăila.

Bani mai mulți la Sănătate și Educație

Și la Ministerul Sănătății anul acesta au fost alocate sume record, având un buget de peste 19 miliarde de lei, cu aproximativ 30% mai mult față de anul trecut. Recent, Guvernul condus de Marcel Ciolacu, a suplimentat bugetul Ministerului Sănătății cu 1,9 miliarde de lei prin care vor fi finanțate investiții în infrastructura spitalicească sau construcția celor trei centre mari dedicate pacienților cu arsuri grave din Timișoara, București și Tg. Mureș.

Bugetul alocat Ministerului Educației este, de asemenea, mai mare anul acesta, cu 57% în plus față de anul trecut. În afară de creșterile substanțiale de salarii pentru angajații din educație, recent, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat un proiect de 200 de milioane de euro destinat dezvoltării rețelei de școli verzi în România. Acești bani vor fi utilizați pentru reabilitarea școlilor, transformându-le în unități moderne cu un consum energetic redus.

La preluarea mandatului de premier, Marcel Ciolacu a spus că Educația ”va fi prioritate națională”. În afară de alocările de la bugetul de stat, pe domenii cheie precum Educație, Sănătate sau Infrastructură sunt atrase sume record din fonduri europene și, de asemenea, acestea sunt domenii cheie, cu cele mai mari alocări, și în PNRR

PSD este partidul care introduce în România salariul minim european, are cei mai mulți primari și președinți de Consilii Județene campioni ai proiectelor cu bani de la Comisia Europeană și a reușit, în actuala guvernare, să ducă absorbția de fonduri europene la peste 97%.