Premierul Marcel Ciolacu a anunţat măsurile ce vor fi luate după cazul Căminele Groazei: "Nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile"

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat astăzi măsurile care vor fi luate în cazul azilelor din România. Toate instituțiile vor fi verificate, iar cei vinovați vor plăti, a anunțat Ciolacu. "Nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile ale groazei", a spus premierul.

Premierul Marcel Ciolacu a organizat duminică o ședință cu mai mulți membri ai Guvernului. El a dezvăluit că înainte de întâlnire a vizitat un centru pentru bătrâni din capitală.

"Astăzi, înainte de ședința cu colegii mei din Guvern am fost într-un centru din București care a preluat o parte din persoanele cu dizabilități din așa-numitele azile ale groazei. Am fost informat că toți cei preluați au fost repartizați în funcție de situația medicală. Aceasta e o situație temporară dată de urgența momentului. Săptămâna viitoare aceste persoane vor fi repartizate în centre de specialitate pentru a primi toate îngrijirile de care au nevoie", a declarat Ciolacu.

Prim-ministrul a cerut judecarea și pedepsirea celor vinovați în regim de urgență.

"Nu am nicio milă pentru ticăloșii care au creat aceste azile ale groazei. Faptul că acest lucru a fost posibil ne arată un singur lucru, avem de a face cu o problemă de fond, de sistem, un sistem corupt și inert. Am văzut infractori. Sunt peste tot în lume. De asemenea ticăloși de o asemenea cruzime, nimeni nu era pregătit de așa ceva. La fel, funcționari publici complici care în loc să fie de partea oamenilor, s-au vândut acestor ticăloși", a explicat Ciolacu.

Premierul a anunțat ce măsuri vor fi luate imediat în toată țara. Toate azilele vor fi verificate și reautorizate, cazurile de corupție și de abuzuri vor fi anchetate cu celeritate și se va solicita ajutorul bisericii și al organizațiilor nonguvernamentale.

"Am discutat azi și avem trei priorități, toate centrele pentru copii, persoane în vârstă și persoane cu dizabilități trebuie verificate și reanalizate toate autorizațiille... termenul este de o săptămână sub coordonarea prefecților. Solicit toleranță zero față de persoanele care au jefuit aceste persoane neajutorate... în afară de tratament, le-au furat bunurile, casele și pensiile... Am stabilit cu Ministrul Justiției ca soluționarea acestor cazuri să fie o prioritate. Fac un apel către toate cultele din România cât și către ONG-uri, avem nevoie de implicarea dumneavoastră ... Începând de luni, ministrul Muncii va sta de vorbă cu reprezentanții cultelor și cu ONG-urile pentru acorduri pentru implicarea în această activitate", a mai anunțat premierul Marcel Ciolacu.

Mai multe descinderi au avut loc marți la trei cămine de bătrâni din Ilfov, unde au fost găsiți aproximativ 100 de vârstnici umiliți, flămânzi, neîngrijiți și lăsați în mizerie.

Anchetatorii spun că este vorba despre un grup infracțional organizat care a obținut un profit de peste 5 milioane de lei cu aceste azile.