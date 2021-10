Previziuni despre liderii României, cu Mihai Voropchievici: "La asta nu se aştepta nimeni!"

Mihai Voropchievici a făcut calculele numerologice, în funcţie de data de naştere a fiecărui lider, iar previziunile arată o răsturnare de situaţie în ceea ce priveşte criza politică în care ne aflăm.

"Să începem în primul rând cu domnul, încă prim-ministru, adică domnul Cîţu. Are, în acest an, an 1 personal. Deci, dintre toate personalităţile analizate, dânsul este pe val. Asta ce înseamnă? Că individualismul şi independenţa vor prima. Primează cu vârf şi îndesat. Îşi ia angajamentul că va face totul pentru familie, el fiind copilul cel mic al domnului preşedinte.

Şi prin ceea ce şi-a propus, aţi văzut ce se întâmplă. A trecut pe post de dădacă lângă premierul desemnat să formeze noul guvern, adică domnul Ciucă.

Florin Cîţu este pe val, dar la el, valul acesta se manifestă total diferit pentru că el nu a pornit bine anul acesta. Dacă pornea bine, automat toate acele lucruri pe care le-a încercat se materializau benefic. El, având şi o vibraţie 4 ca nume, se asociază extraordinar de bine cu tot ce înseamnă austeritate. Aşa că să nu ne mire.

Domnul Cîţu va determina austeritatea ajutat de mentorul spiritual şi cel care nu îl lasă din braţe pentru că ştie ce trebuie să facă acolo", a declarat numerologul Mihai Voropchievici.

Mihai Voropchievici, calcule numerologice pentru liderii României

"Ne mutăm la domnul Ciucă. Nu are decât soarta domnului Cioloş. Are aceeaşi vibraţie de destin: 5. Mult zgomot pentru nimic. Nu are curajul să se impună şi nu are prin excelenţă, ca nume, nu poate să ia hotărâri în situaţii de criză. Nu are această valoare.

Singurul care poate, din toţi pe care i-am analizat, este numai domnul Iohannis.

A doua variantă, ca disponibilităţi pentru prim-ministru, va fi tot acela care îşi doreşte domnul preşedinte. Adică, să cadă şi propunerea prim-ministru Ciucă şi să vină dânsul cu altă nominalizare.

Iar nominalizarea nu poate să fie decât cel care este pe val anul acesta, cu numărul 1. Acolo scrie: schimbarea locului de muncă, îmbunătăţirea condiţiilor, avansare. Dânsul persistă în a avansa, adică încearcă cu tot dinadinsul că, numerologic, trebuie să fie numărul 1 în continuare.

Atât timp cât nu va fi acceptată nici a doua propunere de prim-ministru, Klaus Iohannis va face ceea ce era sortit să facă: să vină cu două refuzuri, să cadă doi candidaţi pentru funcţie de premier şi să îl repropună pe domnul Cîţu.

Anul acesta este un an 5 şi la un an 5 are mulţi factori de neprevăzut, iar acest neprevăzut stă undeva în domnul Ciolacu, care are 8 cifră de destin şi an 8 personal, un factor de decizie cu un veto puternic şi la fel de bine tot ce înseamnă USR, care se va retrage.

Anul acesta, eu am mai spus, este an de amantlâc politic. De asta domnul Cîţu este foarte vesel pentru că ştie că, probabil, vor avea nişte dame de companie, vânzători din alte partide care se vor asocia în lipsa celor 67 de membri care trebuie să întrunească majoritatea.

La asta nu se aştepta nimeni!", a explicat Mihai Voropchievici.

