Foto: gov.ro

Moţiunea de cenzură "Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot" a fost respinsă, marţi, de Parlament.

Viorica Dăncilă a avut o primă reacție după aflarea rezultatelor. Premierul susține că

”A fost tratată cu multă neseriozitate. În momentul când depui o moțiune de cenzură trebuie să vii cu eva nou, cu un program pe care să îl prezinți românilor. În această moțiune de cenzură am văzut superficialitate și jigniri. Cred că acest mod de lucru trebuie să înceteze. Știu că democrația presupune ca opoziția să poată utiliza acest instrument. Dar în momentul când depui o moțiune trebuie să convingi pe oamenii aceia că totul e real. Trebuie să vii cu un premier, cu miniștri. E clar că nu a fost tratată serios.

Suntem o alianță puternică și toți colegii am acționat unitar. Mie îmi întărește încrederea în colegii de alianță. Am vorbit foarte mult de justiție și nu s-a vorbit despre lucrurile pe care nu le-am vorbit în România. Așa cum am spus în cadrulu discursului pe care l-am avut în Parlament, noi nu am modificat codul Penal așa cum s-a întâmplat în Guvenrul lui Cioloș. Am înțeles că trebuie să ne pliăm pe ceea ce vor cetățenii. Nu vreau să intervin în justiție”, a spus Dăncilă