Primarul din Bacău, suspect în "Dosarul apartamentul" instrumentat de DNA: "A început, în mod oficial, campania electorală"

Primarul Bacăului, Dan Lucian Viziteu, a anunțat că este suspect în "Dosarul apartamentul", dosar instrumentat de DNA după ce o angajată a primăriei a primit locuință de serviciu.

Sursa foto: Facebook/ Stanciu Viziteu Lucian

"Am să stric un subiect bun pentru presa de partid și am să anunț eu că în speța cu apartamentul de serviciu în care a locuit, pentru o perioadă, o angajată a primăriei, am fost informat ca am statut de suspect, alături de alți functionari din primarie", spune primarul Bacăului, pe pagina sa de Facebook.

Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR) spune că așteaptă să se încheie rapid „această poveste” și că are încredere că și procurorii își doresc același lucru.

"Ca notă de subsol, vă anunț că astăzi (marți - n.r.) a început, în mod oficial, campania electorală. Deloc suprinzătoare ziua aleasă pentru a resuscita acest subiect. Modernizarea Bacăului continuă, în ciuda celor care fac orice să oprească acest lucru", a mai spus edilul.

Procurorii DNA verifică modul cum o angajată a Primăriei Bacău, membră a USR, a ocupat o locuință de serviciu în centrul orașului.