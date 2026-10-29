Primul sondaj după instalarea Guvernului Niculescu. Crește distanța dintre PSD și PNL. AUR rămâne pe primul loc

Majoritatea românilor, respectiv 77%, consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită. Foto: Profimedia Images

Un sondaj CURS, realizat după învestirea Guvernului Niculescu, arată că intențiile de vot ale românilor, dacă s-ar organiza alegeri parlamentare, nu s-au schimbat semnificativ. AUR conduce în continuare, cu un scor de 34%, în timp ce PSD se află pe locul doi, cu 26%, cu un procent în plus față de acum o lună. 38% dintre respondenți cred că social-democrații au luat decizia corectă când au intrat la guvernare, relatează Agerpres.

În plan electoral, AUR înregistrează 34% din intenţiile de vot, urmat de PSD - 26% şi PNL - 16%. USR este creditat cu 8%, iar celelalte formaţiuni înregistrează scoruri de cel mult 5%.

Un sondaj CURS realizat în urmă cu o lună, arată că intențiile de vot ale românilor nu s-au schimbat semnificativ.

La data de 23 septembrie, sondajul CURS arăta că în eventualitatea organizării alegerilor parlamentare, AUR ar fi obținut 34% din voturi. PSD era creditat cu un scot de 25%, iar PNL la 18%. Astfel, liberalii au pierdut în aproximativ o lună, două procente din intenția de vot, conform CURS.

USR era creditat atunci cu 8%, iar UDMR cu 5%.

Ce cred alegătorii despre intrarea PSD la guvernare

În ceea ce priveşte participarea PSD la guvernare, opiniile respondenţilor sunt distribuite diferit între cele patru niveluri de evaluare.

38% consideră decizia corectă în mare sau foarte mare măsură, iar 57% în mică sau foarte mică măsură.

77% dintre români cred că țara merge în direcția greșită

Majoritatea românilor, respectiv 77%, consideră că România se îndreaptă într-o direcţie greşită, în timp ce 18% apreciază că direcţia este una bună, iar 5% nu au exprimat o opinie, potrivit sondajului CURS.



Reducerea preţurilor şi a costului vieţii reprezintă principala prioritate indicată de respondenţi pentru Guvernul Luca Niculescu, fiind menţionată de 41% dintre aceştia.



Pe locul al doilea se află creşterea salariilor şi a pensiilor, cu 39%, urmată de reducerea taxelor şi impozitelor, cu 27%.



Totodată, reducerea deficitului bugetar şi a cheltuielilor statului este menţionată de 23% dintre respondenţi, iar reforma administraţiei publice de 22%.



De asemenea, îmbunătăţirea serviciilor de sănătate şi de educaţie este indicată de 21%, în timp ce creşterea investiţiilor şi dezvoltarea economiei reprezintă o prioritate pentru 13%.



„Rezultatele arată că principalele preocupări ale populaţiei sunt legate de nivelul de trai şi de puterea de cumpărare. Reducerea costului vieţii şi creşterea veniturilor sunt menţionate mai frecvent decât măsurile privind echilibrarea bugetului sau reforma administraţiei publice. Totodată, reducerea taxelor şi impozitelor, diminuarea deficitului bugetar şi reforma administraţiei se regăsesc între priorităţile indicate de o parte importantă a respondenţilor”, au precizat sociologii.

Sondajul a fost realizat în perioada 22-27 octombrie, pe un eşantion de 1.068 de respondenţi cu vârsta de 18 ani şi peste, reprezentativ pentru populaţia adultă rezidentă din România.

Eşantionul este probabilist, multistadial şi stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus/minus 3%, la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin interviuri telefonice asistate de calculator (CATI).

Validarea eşantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, iar datele au fost ponderate în funcţie de structura pe vârste a electoratului.