Propunere-șoc din partea lui Kelemen Hunor: Vrem un premier din partea UDMR

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că prima opţiune a Uniunii Democrate Maghiare din România este formarea unui guvern în jurul unui premier al formaţiunii, o a doua fiind un premier independent.



"Prima opţiune este un premier din UDMR, nu am făcut o nominalizare. (...) A doua opţiune - un premier independent, nu tehnocrat, independent, din zona fiscală, bancară, financiară, care va avea un guvern politic de condus, susţinut de partidele din Opoziţie sau de partidele care au votat şi moţiunea de cenzură, care nu face excese, dar care are grijă de buget, de fiscalitate (...) şi gestionează ţara până în decembrie anul viitor. Ultima soluţie - un guvern condus de preşedintele PNL, Ludovic Orban, dar acolo am înţeles că nu mai e nevoie de noi", a precizat liderul UDMR, la ieşirea de la consultările cu preşedintele Klaus Iohannis.