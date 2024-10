PSD și PNL se acuză că fac jocul Rusiei. Care ar fi „planul Hrebenciuc” și ce rol are Simion. Ponta: Ciucă, mai iresponsabil ca Șoșoacă

Liderii PSD și PNL se acuză reciproc că fac jocurile Rusiei înainte de alegerile de la final de an. Foto: Colaj/Hepta

Liderii PNL au lansat un atac dur la partenerii de guvernare de la PSD, despre care spun că fac jocul rușilor prin încercarea de a-l baga pe lideurl AUR, George Simion, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Au fost acuzații că se încearcă mutarea de voturi de la PSD la AUR și că ar fi intervenit inclusiv fostul „creier” al campaniilor din trecut ale PSD, Viorel Hrebenciuc. „O tâmpenie”, a spus, miercuri, președintele PSD, Marcel Ciolacu.

Preşedintele Partidului Național Liberal, Nicolae Ciucă, a susţinut marţi că se fac demersuri astfel încât în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale din acest an să se confrunte liderii PSD, Marcel Ciolacu, şi AUR, George Simion. Potrivit lui Ciucă, o astfel de situaţie nu este doar „dorinţa” PSD, ci şi a Rusiei.

Ulterior, liderii partidului au preluat mesajul și au acuzat PSD că face jocul Rusiei. „PSD a lansat în organizațiile sale, oficial, strategia „planul Hrebenciuc”, adică mutarea a 10-20 de voturi/secție de votare pentru Simion, pentru a repeta scenariul din anul 2000”, a declarat Muraru într-un comunicat. George Simion a respins acuzațiile.

Însă, la câteva ore distanță, omul de afaceri și candidatul AUR la alegerile parlamentare, George Becali, a declarat că Viorel Hrebenciuc i-ar fi vorbit despre dorința PSD de a-l duce pe George Simion în turul doi al alegerilor prezidențiale.

„Eu am vorbit și cu Hrebenciuc. Și mi-a zis: «Măi, nea Gigi, haide să îl băgăm pe Simion în turul doi.» Am zis bine, hai să îl băgăm. A zis acum vreo lună jumate”, a afirmat George Becali, care a spus că este prieten cu Hrebenciuc.

„Becali, locul 2 pe lista AUR din Bucureşti, a recunoscut senin că există un plan comun pus la cale de Marcel Ciolacu şi George Simion pentru ca acesta din urmă să fie ajutat de PSD să intre în turul II al alegerilor prezidenţiale”, a scris miercuri dimineața Nicoleta Pauliuc, lider PNL.

„Problema cea mai mare este însă că, în felul acesta, se legitimează un partid pro-rus şi extremist, care dansează pe muzica pusă de la Kremlin. Împingându-l în turul II pe Simion, PSD speră că, împreună cu AUR, va putea face o coaliţie de guvernare după ce trec alegerile. Ceea ce ar fi cu adevărat un dezastru pentru România şi cu siguranţă i-ar face să-şi smulgă părul din cap pe aliaţii noştri externi care ne-au văzut, până acum, ca fiind un pilon de stabilitate în Flancul Estic al UE şi NATO”, acuză Pauliuc.

O replică a venit și de la Victor Ponta, reîntors în politică, și el candidat PSD la alegerile parlamentare.

„Ciucă a devenit mai iresponsabil decât Șoșoacă - si mai periculos pentru Romania ! Din prostia de a asculta prostiile consultantilor ! Inteleg ca in campaniile electorale se spun multe prostii - dar asta e totusi o mârlănie si idiotenie mult prea mare! Deci Presedintele Senatului Romaniei il acuza pe Primul Ministru ca face jocul Moscovei? Presedintele PNL ( Partid aflat la guvernare cu ministrii la Externe, Justitie si Interne) il acuza pe Presedintele PSD ( aflat la guvernare cu PNL) ca face jocul Rusiei? Nicolae Ciuca , omul Presedintelui Iohannis il acuza pe Marcel Ciolacu , care a fost numit in functia de Prim Ministru de catre Presedintele Iohannis, ca face jocul Rusiei? Nicule; chiar te-au prostit de tot consultantii aia parsivi pe care ii platesti cu sute de mii de euro de la Buget? Cum poti sa spui asemenea prostii? Asta e “ostasul serios”? Ai vreo dovada cand afirmi ceva atat de grav pentru Romania? Tu nu poti sa vorbesti ca Muraru care oricum are brandul stabilit ca vorbeste doar prostii ! Potoleste-te Nicu”, a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Explicațiile lui Ciolacu

Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri, la Digi FM, despre acuzaţiile PNL că PSD ar fi dat ordin să fie direcţionate voturi către AUR, pentru ca George Simion să intre în turul doi al alegerilor prezidenţiale.

”Acest procedeu în poveştile politice româneşti s-a folosit când a ieşit doamna Eba europarlamentar. Şi mi-aduc aminte că a fost făcut de preşedintele Traian Băsescu fiindcă era vorba de fiica domniei sale. Ce treabă are PSD cu asta? În primul rând nu s-au făcut birourile electorale, nu s-au înfiinţat. Deci eu o să vorbesc cu...sau oamenii din PSD...Câte voturi se strâng? 100.000, 200.000? 380.000, teoretic, dacă ar fi o disciplină de fier. O tâmpenie. Cu adevărat, în timpul campaniilor electorale mai apar şi idioţi utili. Ca să schimbi cumva incapacitatea ta de a ajunge în turul doi şi să găseşti un motiv plauzibil, dom'le, de ce n-am ajuns eu în turul doi? Uite, dom'le, a avut un plan secret Ciolacu. Repet, dacă e secret, noi vorbim despre el. Eu ştiu că de lucrurile secrete nu vorbim. E o tâmpenie”, a declarat preşedintele PSD.

„Cu domnul Hrebenciuc cu tot respectul, e un fost membru al partidului, cred că avem vreo doi, trei ani de când ne-am văzut. Dânsul era de obicei cu domnul Pieleanu, accidental la ziua vreunui coleg. Dânsul nu e activ în viaţa de partid. Cel mai des am vorbit când era şeful de campanie al lui Geoană”, a precizat Marcel Ciolacu.