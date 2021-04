Raluca Turcan, băgată în ceaţă de amenda primită pentru nepurtarea măştii. "Mai am 10 zile să plătesc (...) Am plătit amenda"

Ministrul Muncii, Raluca Turcan, s-a contrazis singură, în mai puţin de 4 minute, la Digi 24, referitor la plata amenzii.

Dacă prima dată ministrul a spus că mai are 10 zile pentru a plăti amenda, ulterior Raluca Turcan a revenit şi a spus că a şi platit-o.

"Mai am cred că zece zile să plătesc. Am primit înştiinţarea în cutia poştală. Am 15 zile să plătesc jumătate din 500 de lei, adică 250 de lei, dacă nu, o plătesc la valoarea întreagă", a spus Turcan, iniţial.

Apoi, după câteva minute, a adăugat: "Am plătit amenda. Dacă nu, o plătesc la valoarea întreagă. Am cerut să fiu amendată".

Ministrul Muncii, Raluca Turcan (PNL), a fost surprinsă într-o ipostază similară celor în care alţi oameni au fost reţinuţi şi amendaţi de forţele de ordine: fără mască, în mijlocul unui grup relativ numeros.

Din imaginile publicate pe Facebook chiar de membrii PNL se vede cum în mai multe situații participanţii la eveniment nu respectă regulile de distanțare și nici nu poartă mască.

Potrivit Mediafax, la eveniment a participat și administratorul județului Sibiu, Adrian Bibu, candidat din partea PNL, în 2020, la funcția de primar al orașului. Recent, Barbu a aflat că are COVID-19.

