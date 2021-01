Rareș Bogdan reia ofensiva: Ludovic Orban trebuia să plece de la șefia PNL

”A fost un interviu în care eu am făcut o analiză. Din păcate, nimeni nu s-a aplecat asupra analizei. Nu am spus că Ludovic Orban trebuie să plece acum, trebuia să plece atunci când am pierdut alegerile, dar atunci nu s-a făcut nicio analiză. Nu a plecat, nicio problemă, se poate pleca la congres sau poate rămâne, nu e o chestiune vitală. Dar analiza trebuia făcută și trebuie făcută, pentru că PNL nu a făcut o analiză a modului în care s-a greșit.”, spune Rareș Bogdan, într-un nou interviu pentru Libertatea.

Prim-vicepreședintele PNL este de părere că primirea traseiștilor sau faptul că PNL nu a discutat cu Biserica și ONG-urile au afectat serios scorul partidului la parlamentare.

”Faptul că am primit traseiști în partid, deși am spus că nu-i vom primi, ne-a afectat? Eu cred că da. Faptul că nu ne-am ținut de cuvânt cu anumite lucruri făcute în fața electoratului? Eu cred că da. Faptul că am promovat oameni care nu neapărat erau cei mai potriviți în anumite funcții și a contat carnetul de partid sau prietenia cu un anumit lider, ne-a afectat? Eu cred că da. Faptul că l-am avut pe băiatul ăla fără diplomă la Spălatul Banilor. Inclusiv faptul că am avut situații în care am intrat în conflicte fără sens, nu am avut dialog cu societatea civilă, ONG-uri, Biserică, asociații profesionale, sindicate.”, mai spune Rareș Bogdan.

Și președintele CJ Cluj, Alin Tișe, se numără printre cei care cred că PNL are nevoie de o reformă profundă, iar Ludovic Orban ar trebui să demisioneze de la șefia partidului. Tișe a declarat că PNL ar trebui condus de oameni care s-au validat politic, care au avut performanțe, nu de ”politicieni de paie, oameni fără caracter”.

Pe de altă parte, primarul Clujului, Emil Boc, a declarat marți, referitor la polemicile din Partidul Național Liberal și cei care îl contestă pe Ludovic Orban, că „până la un punct” este firesc să se discute în public problemele din interior, însă continuarea polemicii este „păguboasă”. Boc a mai spus că nu își dorește nicio funcție în partid și că așteaptă Congresul pentru rezolvarea tensiunilor.