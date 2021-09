Rareș Bogdan: Norocul nostru e că nu avem alegeri la primăvară, ar fi un dezastru pentru partidele din coaliție

Întrebat dacă exist riscul să apară plăcuța suedeză adresată actualei guvernări, Rareș Bogdan a răspuns:

"Placuta suedeza apare daca nu livram ce am promis. Noi avem avantajul că nu avem alegeri in toamna asta, respectiv in primavara. Daca am avea alegeri in toamna asta, in iarna sau la primavara, ar fi un dezastru pentru actualele partide ale coalitiei, poate cu exceptia UDMR, desi si acolo ar avea de tras sa obtina 5%.

Avand in vedere ca primele alegeri sunt peste 2 ani si 10 luni, avem timp sa consolidam imaginea unei guvernari responsabile care nu isi bate joc de romani si avem timp sa aratam ca aceasta balbaiala nu caracterizeaza o guvernare intreaga.

Eu cunosc foarte bine istoria recenta si eram student cand a condus CDR, nu avem cum sa nu facem anumite paralelisme, de parca cineva a scris un scenariu pe care calcam si noi cum a fost atunci. Eu vreau sa cred ca am invatat din greselile trecutului si sa intelegem ca doar impreuna putem reusi, nu separat.

Ar fi o imensa eroare din partea noastra, ca lideri ai coalitiei, sa ne batem joc de sansa si de valul de simpatie pe care am venit. Inca nu e epuizat valul de simpatie, oamenii inca au rabdare si ne solicita sa ne maturizam, sa guvernam si sa lasam razboaiele fratricide, ceea ce inseamna ca au inca disponibilitatea sa ne dea cecuri in alb, dar mult timp rabdarea lor nu va mai dura.

Nu ne trebuie decat minte. Daca nu avem minte la noi sa intelegem oportunitatea si ne batem joc de sansa asta, atunci inseamna ca tara asta are pur si simplu un blestem cand vine dreapta la putere", a spus Rareș Bogdan, pentru stiripesurse.ro.

PNL a pierdut aproape jumătate din intenția de vot, potrivit sondajului CURS. Cum ar vota românii acum

De la începutul intrării la guvernare și până în acest moment, PNL a pierdut aproape jumătate din intenția de vot, potrivit sondajului CURS. În emisiunea ”Punctul de Întâlnire” de la Antena 3 a fost analizat acest sondaj și am aflat cum ar vota românii, dacă acum ar avea loc alegeri parlamentare.

La imediata ieșire de la guvernare a celor de la PSD, în ianuare 2020, liberalii erau cotați cu 38%.

Tot la acel moment, din cauza înfrângerilor la alegerile prezidențiale și europarlamentare, a condamnării lui Liviu Dragnea și a ieșirii de la guvernare, PSD era cotat cu 27%.

Intrați la putere, cei din PNL au scăzut treptat în sondaje, iar această scădere s-a produs, în 2020, și din cauza pandemiei de coronavirus.

În 10 luni de guvenrnare, PNL a pierdut aproape jumătate din intenția de vot, iar PSD a recâștigat teren, ambele ajungând la o cotă de 32%, în octombrie 2020.

De atunci, PSD i-a întrecut în sondaje pe liberali, clasându-se pe primul loc, până la momentul actual.

Acum, PNL are o cotă de 20%, iar PSD de 35%.

Sondajul celor de la Anvangarde este similar, PSD-ul clasându-se și aici tot pe primul loc, iar PNL pe locul al doilea.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal