Schimb de replici fierbinți între Ludovic Orban și Raluca Turcan. Stenogramele unei ședințe PNL tensionate

„Nu ne mai numiți trădători și lichele! Vă rog să nu mai atacați colegii de partid. Nu cred că cei din afară sunt interesați de frustrările din interior. Oamenii din PNL au dreptul la opțiuni. Dumneavoastră ați dat tonul, domnule Orban. Vreau să știți că atacând colegii de partid subminați autoritatea miniștrilor.”, a spus Raluca Turcan, potrivit stenogramelor şedinţei.

Ludovic Orban a negat acuzațiile, însă a fost contrazis de susținătorii lui Florin Cîțu.

„Eu nu am atacat colegii, am făcut declarații corecte. Am susținut toate deciziile guvernamentale. Dacă vi se pare atac să vorbesc despre suflul nou cu colegi vechi. Pentru mine e important să existe un echilibru între tinerețe și experiență. La masa asta sunt colegi care mă atacă public.”, a declarat Ludovic Orban.

Dan Vîlceanu l-a invitat pe șeful PNL să spună precis cine sunt persoanele care l-au atacat:

„Dați niște nume pentru cei care v-au atacat! Dați exemple. Și vă rog să propuneți o sancțiune pentru cei care au pronunțat cuvintele: lichele, trădători. Deci nu există sancțiune. Să nu vă mirați ce va urma!”

Orban a fost atacat direct de Raluca Turcan că nu înțelege care este rolul său.

„În competiția internă, cine nu înțelege că avem o ocazie unică în care să valorificăm, pe de o parte, guvernarea și, pe de altă parte, proiectele pentru categorii pe care PNL-ul le-a pierdut, înseamnă că nu își înțelege misiunea politică, și am așteptări foarte mari în primul rând de la președintele partidului să facă lucrul acesta. Campania internă să o valorifice pentru PNL și nu pentru propria persoană.”

