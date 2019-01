Secretarul de stat adjunct pentru Afaceri Politice al Departamentului de Stat al SUA: I-am transmis lui Iohannis îngrijorările noastre

Secretarul de stat adjunct pentru Afaceri Politice al Departamentului de Stat al SUA, David Hale, a afirmat joi seara că a transmis preşedintelui Klaus Iohannis şi vicepremierului Ana Birchall îngrijorările Statelor Unite generate de evoluţiile recente din România privind statul de drept şi politicile fiscale adoptate în decembrie.



"Am transmis preşedintelui Iohannis, vicepremierului Ana Birchall şi domnului Aurescu îngrijorările noastre cu privire la evoluţiile recente din România privind statul de drept şi cu privire la politicile fiscale adoptate în decembrie, care pot avea un impact negativ asupra economiei şi a mediului investiţional. Continuăm să îndemnăm oficialităţile să respingă orice propuneri de amnistie sau orice alte măsuri care ar periclita progresul extraordinar realizat în ultimii 30 de ani spre o mai mare securitate, prosperitate şi democraţie. Astfel de acţiuni pot submina cooperarea în domeniul aplicării legii, pot eroda instituţiile judiciare şi democratice ale României şi pot oferi unor actori maligni precum Rusia o modalitate de a obţine influenţă strategică în România", a precizat el, într-o declaraţie de presă.



Hale a adăugat că România are o viziune strategică "impresionantă" pentru preşedinţia Consiliului Uniunii Europene.



"România îşi va asuma un rol conducător în dezbaterile intra-UE pe teme importante precum securitatea energetică şi cooperare sporită în domeniul apărării. Aceste teme sunt importante şi pentru Statele Unite şi am avut un schimb de opinii productiv cu omologi din cadrul UE", a declarat el.



David Hale a menţionat că joi, la Bucureşti, a discutat cu preşedintele Klaus Iohannis şi consilierul prezidenţial pentru politică externă Bogdan Aurescu, având de asemenea o întâlnire cu vicepremierul Ana Birchall.



"Am discutat despre ampla cooperare pe care America şi România o au în atât de multe domenii, în special în domeniile securităţii şi apărării, energiei şi comerţului. Am discutat noi idei de consolidare a Parteneriatului strategic SUA - România, pe care ambele părţi îl preţuiesc. Le-am mulţumit liderilor români pentru angajamentul lor faţă de îndeplinirea responsabilităţilor României în NATO, inclusiv alocarea a 2% din PIB pentru Apărare. Exemplul României are un rol considerabil în încurajarea altor membri NATO să facă ceea ce este corect şi să îşi crească şi ei contribuţiile", a precizat el.



Secretarul de stat adjunct pentru Afaceri Politice al Departamentului de Stat al SUA a adăugat că încă dinainte de aderarea la NATO, în 2004, România a fost un "excelent partener", găzduind exerciţii şi sprijinind alianţa în combaterea terorismului.



"Suntem mândri să servim alături de soldaţii români în Afganistan şi Irak. Apreciem contribuţiile României la securitatea regională şi globală. Parteneriatul nostru strategic susţine angajamentul nostru ferm de a colabora pentru a consolida cooperarea în domeniul securităţii şi apărării în regiunea Mării Negre şi dincolo de ea. Pe alte fronturi de securitate, România a fost un partener de încredere şi statornic, cooperând pe teme precum infracţionalitatea transfrontalieră şi cibernetică şi în alte domenii care contribuie direct la o securitate sporită pentru România, Europa şi America", a arătat el.



David Hale a menţionat că a vizitat ţara noastră în urmă cu 20 de ani şi că a revenit cu ocazia preluării de către România a preşedinţiei Consiliului UE.



"Îmi face o deosebită plăcere să revin în România. Am vizitat România cu puţin peste 20 de ani în urmă, cu preşedintele SUA de la acea dată Bill Clinton, atunci când el a anunţat Parteneriatul nostru strategic, un parteneriat puternic ce continuă şi în prezent. Mă aflu din nou aici într-un moment istoric, când România preia conducerea Consiliului Uniunii Europene. În aceste două zile am vizitat România pentru discuţii cu directorii politici ai UE la Cluj şi pentru discuţii bilaterale la Bucureşti", a afirmat oficialul american.