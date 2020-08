Șoc în USR! Un candidat de top de la primărie este suspect de COVID-19

"Sunt la al treilea episod de izolare de la începutul acestei pandemii. A fost întâlnirea cu domnul Chițac, apoi un episod de tuse și febră, iar acum un contact cu o persoană depistată pozitiv. În momentul în care am aflat că persoana cu care am interacționat pentru o clipă la ieșirea de la inaugurarea hotelului Panoramic din Olimp are Coronavirus, am anunțat DSP Constanța și am intrat în izolare până pe 16 august", a scris Stelian Ion.

Mai mulți politicieni, la aceeași petrecere cu afaceristul infectat

Cel cu care candidatul USR ar fi interacţionat la petrecerea organizată cu ocazia lansării candidaturii lui Mohammad Murad la Primăria Constanţa este Cristian Panait, conform Constanta.ro.

"Săptămâna trecută, am fost împreună cu familia să ne plimbăm prin stațiuni și am nimerit în mijlocul lansării hotelului renovat de Mohammad Murad la Olimp. Nu fusesem invitat, dar accesul era liber și am fost curios să văd ce s-a întâmplat acolo. Nu am știut, cum n-a știut nimeni, că acolo se va anunța o candidatură la Primăria Constanța.

Printre cei aflați acolo l-am recunoscut pe Ion Stelian, un tip din generația mea pe care-l știu din vedere. I-am spus câteva cuvinte și asta a fost tot. Nici vorbă de întâlniri secrete și alte baliverne, cum încearcă unii să inventeze acum, electoral", a spus Panait, conform sursei citate.