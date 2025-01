Sondaj comandat de Nicușor Dan: „Călin Georgescu e pe primul loc, următorul clasat e Crin Antonescu. Lasconi, abia pe 4”

Nicușor Dan spune că o asemenea atitudine ar fi îndreptăţită. FOTO: Hepta

Un sondaj comandat de Nicușor Dan privind intenția de vot la alegerile prezidențiale îl clasează pe Călin Georgescu pe locul întâi. Dacă Crin Antonescu ar candida s-ar plasa pe locul al doilea, iar podiumul ar fi ocupat de Nicușor Dan, a spus primarul Capitalei la Antena 3 CNN, dar a explicat că sondajul are unele neajunsuri, iar campania electorală abia începe.

Sondajul a fost comandat de candidatul independent la prezidențiale pentru a oferi o fotografie de moment pentru echipa sa, un punct de plecare pentru campania prezidențială. Nu au fost luate în calcul toate scenariile posibilă, de pildă nici Marcel Ciolacu, nici George Simion nu apar ca posibili candidați.

„Eu nu am pretins că dau o poză de moment, am făcut un sondaj pentru noi. (...) Eu am făcut un sondaj pentru orientarea noastră, a echipei noastre și am fost prevenit de la început că e făcut de sărbători, în care oamenii nu sunt neapărat atenți, e orientativ, dă doar niște idei generale, ăsta e și motivul pentru care nu l-am făcut public.

(...) E un sondaj făcut serios, numai că sondajele sunt influențate de evenimente externe și în preajma sărbătorilor nu e cel mai bun moment ca să faci un sondaj pentru că lumea e cu gândul la alte lucruri.

(...) Nu am luat în calcul foarte multe scenarii tocmai ca să îl facem, de exemplu nu apare Marcel Ciolacu în el, am luat în calcul varianta în care Coaliție merge cu un candidat unic. Un sondaj serios într-o perioadă de calm ar trebui să cerceteze cel puțin 5-6 scenarii, lucru pe care noi nu l-am făcut”, a declarat Nicușor Dan.

Intenție de vot de peste 40% pentru Călin Georgescu

Indiferent de scenariile luate în calcul, Călin Georgescu beneficiază și de cea mai mare intenție de vot și de cea mai mare încredere în rândul alegătorilor.

„Călin Georgescu în toate scenariile pe care le-am testat noi este peste 40 în intenție de vot, la încredere are 35-38%”, a spus Nicușor Dan la Antena 3 CNN.

Următorul clasat este Crin Antonescu, care are o intenție de vot între 22-24%, procentul variază în funcție de o candidatură a Elenei Lasconi.

„Dacă va candida Elena Lasconi va obține undeva la 7-8% pe locul 4. Nicușor Dan de ordinul 17-18%. Dar este o campanie electorală care abia începe. (...) Distanța între Crin Antonescu și mine ar fi mult mai mică, de 2-4% dacă nu ar candida Elena Lasconi, dar tot Crin Antonescu ar fi pe locul doi”, a explicat Nicușor Dan.

Scenariile posibile pentru alegerile prezidențiale

Sociologul Vladimir Ionaș a explicat că fără încă un candidat extremist pe buletinele de vot, Călin Georgescu va fi propulsat în vârful clasamentului.

„E clar un singur lucru, că domnul Georgescu poate avea în jurul a 40 de procente, pe o matematică simplă a voturilor din primul tur al alegerilor prezidențiale, dacă domnul Simion nu ar candida”, a spus sociologul la Antena 3 CNN.

Șansele pentru o finală prezidențială în care Călin Georgescu și Crin Antonescu depind de candidaturile lui Lasconi și Dan.

„Dacă domnul Crin Antonescu rămâne candidatul PSD-PNL-UDMR, iar doamna Lasconi candidează din partea USR, Nicușor Dan rămâne candidat independent, există șanse să avem un astfel de tur doi. Dacă doamna Lasconi se retrage, atunci domnul Nicușor Dan are o șansă, pentru că electoratul USR va migra către Nicușor Dan”, a spus sociologul.

Primarul Capitalei nu are șanse să intre în turul doi dacă președinta USR nu își retrage candidatura, deoarece ambii se luptă pe un bazin electoral similar, crede Vladimir Ionaș.

„E de văzut și dacă coaliția rămâne cu un candidat unic în persoana lui Crin Antonescu, pentru că dacă vor fi candidați diferiți se schimbă iar lucrurile”, a adăugat sociologul.

Un alt scenariu posibil este acela în care Călin Georgescu nu va mai candida și atunci ar fi posibil să avem un tur doi între candidatul PSD-PNL-UDMR și Nicușor Dan.

Sociologul nu vede posibilă nici o finală prezidențială între Călin Georgescu și George Simion, însă președintele AUR at putea intra în turul doi în absența lui Călin Georgescu de pe buletinele de vot.

Când vor avea loc alegerile prezidențiale

Guvernul nu va da în ședința de joi hotărârea de Guvern privind calendarul alegerilor prezidențiale, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Asta înseamnă că nu mai pot fi organizate alegerile prezidențiale înainte de Paște și că alegerile ar putea fi împinse până la începutul lunii iunie.

În aceste condiții, campania electorală ar urma să înceapă după Paște, iar primul tur ar putea avea loc pe 25 mai, iar cel de al doilea, pe 8 iunie.