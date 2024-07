Sondaj Inscop: Mircea Geoană, pe primul loc în topul încrederii românilor. Șoșoacă e pe primul loc la notorietate

Șoșoacă conduce cu 97,2% topul notorietății liderilor politici | Sursă foto: Colaj Hepta

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, ocupă primul loc în topul încrederii românilor în personalități politice, conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. Pe locul al doilea se situează Nicușor Dan, urmat de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. În clasamentul notorietății, Diana Șoșoacă se află pe prima poziție, urmată de Marcel Ciolacu, Mircea Geoană și Nicolae Ciucă. Ea este de asemenea pe primul loc în topul neîncrederii, cu Marcel Ciolacu pe locul doi și George Simion pe locul trei.

Notorietate şi încredere în personalităţi politice - topul popularității

Mircea Geoană conduce clasamentul încrederii, cu 33,4% dintre participanții la sondaj afirmând că au încredere destul de multă și foarte multă în secretarul general adjunct al NATO. El este urmat de Nicușor Dan, cu 26,2% încredere multă și foarte multă, și de Marcel Ciolacu, cu 23,6%.

Nicolae Ciucă are un capital de încredere de 21,4%, urmat de Elena Lasconi, în care 21,3% dintre cei intervievați au încredere multă și foarte multă, și de Diana Șoșoacă, cu 20,2%. George Simion are 18% cotă de încredere, iar Kelemen Hunor încheie clasamentul cu 8,5%.

În ceea ce privește notorietatea, topul este condus de Diana Șoșoacă cu 97,2%, urmată de Marcel Ciolacu cu 94,5%, Mircea Geoană cu 91,9%, Nicolae Ciucă cu 89,2%, George Simion cu 86,6%, Nicușor Dan cu 85,2%, Kelemen Hunor cu 63,3% și Elena Lasconi cu 61,1%.

Clasamentul neîncrederii în personalităţi politice - topul nepopularității

Diana Șoșoacă ocupă primul loc în clasamentul neîncrederii, fiind cel mai nepopular lider politic din România, cu 75,4% dintre români declarând că au destul de puțină, foarte puțină sau deloc încredere în ea. Pe locul al doilea se află Marcel Ciolacu, cu 67,6% dintre respondenți exprimându-și neîncrederea (destul de puțină, foarte puțină sau deloc).

George Simion urmează cu 66,5%, iar Nicolae Ciucă cu 63,8%. Mircea Geoană are un procent de 57% neîncredere, iar Nicușor Dan 52,7%. Kelemen Hunor are 51,9% neîncredere, iar Elena Lasconi 36,5%. Ultimii doi în clasamentul neîncrederii sunt favorizați de o notorietate mai scăzută, sub 65%.

”INSCOP Research publică în premieră atât clasamentul încrederii în lideri politici, cât şi al neîncrederii raportat la totalul populaţiei. De asemenea, pentru o estimare contextuală cât mai bună, cifrele pot fi comparate cu notoritatea. În ceea ce priveşte topul popularităţii, conduce Mircea Geoană (33%), urmat de Nicuşor Dan (26%) şi Marcel Ciolacu (23%) la o distanţă de 10 procente. Măsuraţi în premieră în sondajul naţional INSCOP-News, Nicuşor Dan şi Elena Lasconi obţin scoruri bune. Proaspăta preşedintă a USR înregistreză un nivel de încredere destul de bun (puţin peste 20%), dacă îl raportăm la notoritate (doar aproximativ 60% declară că au auzit de Elena Lasconi, semnificativ sub ceilalţi lideri de partide care înregistrează notorităţi de peste 80-90%). Topul nepopularităţii este condus detaşat de Diana Şoşoacă cu trei pătrimi (75%) dintre români care nu au încredere în aceasta, urmată de Marcel Ciolacu şi George Simion, în care declară că nu au încredere două treimi dintre români. Cea mai mică ostilitate o genereză Elena Lasconi şi Kelemen Hunor, dar cifrele sunt influenţate şi de notoritatea mult mai mică a celor doi (aproximativ 60%)”, afirmă Remus Ştefureac, director INSCOP Research.

Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research la comanda Agenţiei de presă News.ro. Datele au fost culese în perioada 19 - 27 iunie 2024, prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu, stratificat fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.