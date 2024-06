Continuă atacurile între PSD şi PNL. Grindeanu, către Ciucă: „Un poznaş în slujba ţării"

Scandalul dintre PSD şi PNL legat de alegerea datei pentru prezidențiale continuă. Sursa foto: Facebook

Scandalul dintre PSD şi PNL legat de alegerea datei pentru prezidențiale continuă. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a lansat un atac la adresa liderului PNL, Nicolae Ciucă, pe care l-a numit "un poznaş în slujba ţării".

Reacția vine după ce Nicolae Ciucă, a reacționat, joi, după atacul liderului PSD, Marcel Ciolacu. Nicolae Ciucă spune că nu înțelege reacția acestuia și susține că, atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, „trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale”.

În replică Sorin Grindeanu a spus, pe Facebook, că declaraţiile preşedintelui Senatului, Nicolea Ciucă s-ar datora "probabil tot efectul căldurii de afară și al selfieurilor cu televizorul".

„Un poznaș în slujba țării....Domnul Ciucă ne spune că va respecta doar prevederile și termenele legale în ceea ce privește data alegerilor prezidențiale.

Mă întreb ce era legal pe 3 martie și a devenit ilegal pe 27 iunie la PNL?! Probabil tot efectul căldurii de afară și al selfieurilor cu televizorul", a scris Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Ciolacu, atac dur la Ciucă, din cauza datei alegerilor prezidențiale: „Onoarea nu e doar pe panouri”

Reamintim că, Marcel Ciolacu a acuzat, joi, PNL că „vrea să schimbe regulile jocului” și lansează un atac dur la adresa lui Nicolae Ciucă, spunând că „onoarea nu este doar pe panouri”.

„PNL dorește să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeași, nu are rost să facem o decizie de coaliție. Trebuie să facem o distincție foarte clară din funcția mea de președinte al PSD și responsabilitatea din ceea ce privește funcția de prim-ministru.

Eu am anunțat, cum era corect, pentru că nu există numai două partide competitori politici în România, PSD și PNL. Și am anunțat un calendar astfel încât toate partidele și toți liderii politici din România să-și organizeze alegerile în funcție de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, dl. Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus data de 29 septembrie. Am înțeles că acum se dorește altă dată.

Abordarea mea de președinte al PSD este una foarte clară, deși nu și-au ținut cuvântul dat. Poate trebuie să înțelegem că onoarea nu este doar pe panouri, onoarea este și în discuțiile în cadrul coaliției” a declarat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă liberalii nu își încalcă cuvântul și dacă nu este o lipsă de onoare în cazul în care nu respectă ce chiar ei au aprobat, Nicolae Ciucă a spus:

„Un conflict deschis nu este. În momentul de față suntem în negocieri. Eu nu cred probat vreodată că liberalii nu au onoare și aici nu se pune problema de onoare, aici este vorba de o decizie politică. Data alegerilor se stabilește de către un guvern în deplinătatea lui, constituit din membrii aceluiași partid și discuția nu mai are loc, dar atunci când vorbim de o coaliție, inclusiv data alegerilor este o decizie politică, motiv pentru care este nevoie de conses politic. Fiecare dintre miniștrii sunt acolo pentru a respecta și deciziile politice”, a spus Ciucă.

Nicolae Ciucă: „Nu înțeleg de ce această reacție. Că este foarte cald, asta da, pot să înțeleg"

În replică Nicolae Ciucă spune că nu înțelege reacția acestuia și susține că, atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, „trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale”.

„Sincer, chiar nu înțeleg de ce această reacție. Că afară este foarte cald, asta da, pot să înțeleg, că ne bucurăm de rezultatul meciului echipei de aseară, da, și folosesc acest prilej pentru a felicita pe jucătorii echipei naționale de fotbal.

Dar atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale.

Ca atare, haideți să stăm jos și să discutăm, să discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în așa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD”, a transmis Nicolae Ciucă, joi, într-un clip postat pe Facebook.