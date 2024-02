Sorin Grindeanu a anunțat când va fi gata noul terminal de la Aeroportul Timișoara: "Va fi pregătit să preia fluxurile de călători pentru Spațiul Schengen"

Am verificat astăzi lucrările de infrastructură mare din județul #Timiș! Pe șantierul Variantei Ocolitoare #Timișoara Sud constructorul este mobilizat și lucrările evoluează bine. La 1 martie urmează să înceapă lucrările la tunelurile de pe secțiunea E a autostrăzii Lugoj-Deva. În plus, construcția noului terminal al Aeroportului internațional Traian Vuia se apropie de finalizare. La data de 31 martie va fi pregătit să preia fluxurile de călători pentru Spațiul #Schengen! Se lucrează și la modernizarea Gării de Nord din Timișoara, contract care trebuie finalizat până la sfârșitul acestui an. Tot pentru modernizarea infrastructurii feroviare vor începe, la 1 martie, lucrările Lotul 2 (Lugoj - Timișoara Est) al căii ferate Arad-Timișoara-Caransebeș. În paralel, sunt o serie de alte proiecte în derulare sau în pregătire pentru infrastructura rutieră, feroviară și aeroportuară care vor contribui la îmbunătățirea calității vieții și a performanțelor economice din județul Timiș. Varianta Ocolitoare Timișoara Vest, noua linie de cale ferată care va asigura legătura dintre Gara de Est și Aeroportul Internațional Timișoara, construirea unor facilități cargo pentru aeroport sau pasajul feroviar Baader sunt doar câteva exemple.