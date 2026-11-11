Ce spune Sorin Grindeanu despre o eventuală intervenție a FMI în România: „Nu pot să exclud 100%”

2 minute de citit Publicat la 23:09 11 Noi 2026 Modificat la 23:15 11 Noi 2026

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, în exclusivitate la Antena 3 CNN, că deși nu poate să „excludă 100%”, el nu crede că România va ajunge din nou pe mâna Fondului Monetar Internațional (FMI). Liderul social-democraților a adăugat că deficitul poate fi corectat și prin creștere economică. Precizările președintelui PSD vin la o zi după ce Nicușor Dan a avertizat că România riscă o intervenție din partea FMI dacă nu își respectă angajamentele de reducere a deficitului bugetar.

Sorin Grindeanu a declarat că miniștrii social-democrați au început demersurile pentru a ridica „presiunea de pe buget”.

„Luni, am cerut celor doi miniștri - Transporturi și Sănătate - să prezinte proiecte mature care pot să fie incluse în parteneriat public-privat. Noi trebuie să luăm presiunea de pe buget, să găsim noi forme de finanțare. Așa s-au făcut autostrăzi în Europa.

E o chestiune care trebuie făcută urgent și așa vom lua presiunea de pe buget, la fel în sănătate. La Ministerul Finanțelor e o direcție specializată, vor lucra cu marfa clientului, iar cei doi miniștri vor transmite rapid spre Ministerul Finanțelor ca să dăm drumul la acest parteneriat public-privat”, a spus el.

Președintele PSD a adăugat că măsuri precum reducerea TVA-ului și de stimulare a consumului trebuie discutate în momentul în care se va elabora bugetul pentru 2027.

„Când vom vea bugetul vom ști și situația la zi. Eu nu vreau să fac promisiuni deșarte. Vreau să vin în fața românilor să îmi asum lucrurile, să știu de unde am preluat această guvernare și asta se va întâmpla în zilele următoare când vom avea acel raport”, a spus Grindeanu.

Liderul social-democraților a adăugat că, deși nu poate „exclude 100%”, nu crede că va fi nevoie de o nouă intervenție a FMI în țara noastră.

„România trebuie să-și păstreze traiectoria fiscală asumată pentru că sunt acorduri pe care trebuie să le respectăm. Traiectoria fiscală poate fi respectată nu doar din tăieri și din omorârea economiei, reducerea deficitului se poate face și prin creștere economică, nu doar prin tăieri. Eu nu cred că vom ajunge la mâna FMI, nu pot să exclud 100%, dar haideți să vedem și datele de la MF de săptămâna viitoare”, a spus Grindeanu.

Precizările președintelui PSD vin la o zi după ce Nicușor Dan a avertizat că România riscă o intervenție din partea FMI dacă nu își respectă angajamentele de reducere a deficitului bugetar.

Șeful statului a explicat că o scădere a ratingului de țară ar putea duce la împrumuturi mai scumpe, creșterea ratelor pentru populație și firme, închiderea unor companii și creșterea șomajului. În cel mai rău scenariu, țara noatră ar putea avea nevoie din nou de ajutorul Fondului Monetar Internațional, care va veni cu condiții dure.