Tânără instituționalizată, dusă la spital cu arsuri pe corp. Ministrul Familiei cere anchetă

Ministrul Familiei, Natalia Intotero, a cerut autorităților o anchetă la un centru de plasament după ce o tânără de 19 ani, instituționalizată, a fost dusă la spital cu arsuri pe corp.

Sursa foto: Facebook Natalia Intotero

Ministrul Familiei Natalia Intotero susține că a aflat despre acest caz de la un ONG.

"Condamn cu fermitate orice formă de neglijență, abuz sau violență în cazul copiilor instituționalizați.

Este șocant cazul de la Centrul de Plasament pentru Copii cu Nevoi Speciale Brădet.

M-am autosezizat la aflarea cazului tinerei de 19 ani instituționalizate, adusă acum două zile la spital după ce pe corpul ei au fost constatate arsuri grave pe față, gât și spate. Cazul mi-a fost adus la cunoștință de către Asociația pentru Siguranță Urbană și Mediere (ASUM), un ONG local căruia îi mulțumesc pentru încredere.

Sunt indignată că, în România anului 2023, există atâta lipsă de umanitate față de acești copii.

Am ajuns la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, am vizitat-o pe pacienta în cauză, constatând că starea ei de sănătate fusese grav afectată. M-am deplasat la centrul din Brădet alături de prefectul județului Brașov, domnul Mihai Cătălin Văsii, și am avut discuții atât cu angajații, cât și cu tinerii instituționalizați. I-am cerut domnului prefect demararea unei anchete din partea tuturor instituțiilor abilitate.

Adevărul trebuie să iasă la iveală și vinovații să plătească!

De asemenea, solicit ANPDC, d-nei Elena Tudor, să trimită de urgență corpul de control al instituției la fața locului", scrie Natalia Intotero, ministrul Familiei, pe Facebook.