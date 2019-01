Tăriceanu: „Mă gândesc serios la o candidatură la prezidenţiale”

Foto: captură Antena 3

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat că se gândeşte serios la o candidatură pentru alegerile prezidenţiale de la sfârşitul acestuia an, dar a precizat că PSD şi ALDE nu au luat încă o decizie în acest sens şi că o candidatură comună a celor două partide ar avea şanse mai mari decât candidaturi separate.



„Mă gândesc serios la o candidatură la prezidenţiale, dar de aici până la a anunţa candidatura... O să mă întrebaţi: 'mergeţi singur, mergeţi cu PSD?' Nu mă întrebaţi lucrurile astea, pentru că nu am luat această decizie. Când o s-o iau, sigur o să aflaţi mai mult, dacă o să o iau şi când o s-o iau. (...) O să facem sondaje mai exacte, mai complete, care să permită o analiză sociodemografică mai solidă şi care să ne permită să luăm o decizie cât mai bună, care să ne dea cea mai bună şansă pentru câştigarea alegerilor”, a afirmat Tăriceanu joi seara la un post de televiziune.



Potrivit lui Tăriceanu, pentru candidatura sa la prezidenţiale există diferite variante.