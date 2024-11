Tinerii artiști vor ca viitorul președinte al României să le ofere „un viitor sigur”: Nu ne putem face așa ușor un credit pentru casă

Caravana Antena 3 CNN a ajuns Craiova. Berta Popescu au vorbit cu artiștii din oraş pentru a afla problemele reale ale acestei ţări și ce își doresc ei de la viitorul președinte al României. Pe partea politică părerile lor sunt împărțite. Unii spun că vor un preşedinte mai comunicativ şi mai conectat cu poporul, alţii spun că dacă este un om bun şi îşi face treaba nu mai contează partidul. Toţi însă îndeamnă la unitate şi pace şi oportunități pentru tinerii României ca să se poată dezvolta pe mai multe planuri.

Gabriel Riza are 53 de ani și la bază este inginer silvic. Acum nu folosește drujba pentru a tăia copacii, ci pentru a face artă. Știe totul despre lemn și se folosește de toate secretele lui atunci când vrea să transforme un buștean într-o operă.

„Am parcurs toate etapele pentru lemn de la silvicultura, am făcut-o din dragoste pentru lemn. Am plantat păduri, am avut grijă de păduri, am lucrat în cercetare, proiectare silvică, am lucrat în producție silvică. Adevărații sculptori sunt cei care stau cu lunile de zile cu dalta și cu ciocanul în mână și vai de sufletul lor cât stau să muncească. Eu n-am răbdare. Şi atunci cu drujba fac foarte rapid. Fac chestia asta doar de 9 ani. Eu n-am știu că știu să sculptez. Aveam talent la desen", a spus el.

În ultimii ani s-a apucat de studiat serios și a făcut încă o facultate la secția de sculptură de la Teologie. De 9 ani lucrările lui sunt peste tot în Craiova.

„Implicarea în înfrumusețarea oraşului Craiova a ponit cu un scandal bineînțeles. Erau niște frasini în fața casei mele și am început să sculptez. Şi am făcut niște măști.

M-a sunat directoarea de la RADPFL atunci că ce fac, că usuc copacii. În 9 ani ăștia au încă frunze frumoase și au fost toaletaţi de trei ori că intră în firele de curent și măștile sunt încă acolo.

Doamna primar atunci nu o știam. A căutat se dea de mine neapărat ok, hai să facem, păi ce să facem? Păi prin parc pe unde cad copacii. Cam așa a început povestea", a mai spus el.

Băncuța prieteniei, băncuța supăraților, căsuțe pentru târgurile de Paște și de Crăciun, dinozauri sau chiar fantome, sunt doar câteva dintre lucrările care au fost proiectate sau sculptate de Gabriel Riza. Petrece zilnic aproximativ 10 ore în atelier. Ar putea oricând să pornească o afacere în toată regula, deși are și câteva contracte private. Preferă deocamdată să își pună talentul și priceperea la bătaie pentru Craiova.

„Aştept să văd cum se comportă candidaţii înainte de alegeri că atunci presiunea e mare"

Gabriel Riza este mulțumit. Un oltean dintr-o bucată, glumeț, care spune mereu ce gândește. Nu îi place prea mult politica, dar va merge la vot. Pentru el contează mai mult omul decât partidul.

„Orice om gândește din punctul lui de vedere personal. Nu-l interesează până la urmă nici cine e președinte, nici cine-l conduce pe el, dacă o duce bine. N-am treabă cu politica. Eu sunt mândru de ai mei, îmi văd de treabă, pot să muncesc, pot să trăiesc. N-am nicio problemă", a spus Gabriel care a subliniat că ar vrea mai multe investiții în infrastructură.

„Mă hotărăsc în general cam cu 2 săptămâni. Aștept să văd cum se comportă fix atunci înainte, când cât de bun politician ai fi, ori spui ceva ca lumea, ori greșești, pentru că e presiunea foarte mare", a spus Gabriel, care în continuare a subliniat ce l-a deranjat până acum la președinții României.

„Unul, ba, a fost prea agresiv, știm care... ăsta de acuma e prea invers decât ălălalt. Nu știu. Adică aș vrea România să fie reprezentantă la o medie de populație la nivelul nostru de gândire. Vreau o siguranță, pace, adică să nu bage România în război. Numai să-mi reprezinte țara dincolo, că de-aia e președinte", a mai spus Gabriel.

Bianca şi Andrei urmăresc cu atenţie tot ce fac şi spun candidații la președinție

Bianca are 27 de ani, iar Andrei 31. Lucrările lor au dat culoare Craiovei și sunt impresionante. Au înveselit mai multe școli din oraș, au pictat încăperile Teatrului Colibri, au pictat alei sau treceri de pietoni, au lucrări în Parcul Romanescu sau în Centrul Vechi din Craiova. Practic cam oriunde mergi îți poți bucura ochii cu o pictură murală marca Bianca Stancu și Andrei Tonița.

Amândoi au studiat la Liceul de Arte din Craiova, s-au cunoscut într-un proiect de voluntariat și de câțiva ani lucrează împreună. Bianca desenează de când se știe. Își aduce aminte că și la școală, când era mică, stătea cu carnețelul de schiţe pe genunchi. Andrei spune că pur și simplu așa s-a născut.

Cei doi artiști au țeluri înalte, au nevoie însă de siguranță, de sprijin financiar și da, au și ei așteptări de la cei pe care pun ștampila la vot.

„Ne-am dori ca pe viitor să putem să ne dezvoltăm pe mai multe planuri și să reușim oarecum să avem un viitor sigur, deoarece pentru artiști e un pic mai greu. De exemplu, nu putem să ne facem așa de ușor un credit pentru un apartament", spune Bianca.

„Eu cred că cel mai mult ar trebui să ne axăm pe promovarea din punct de vedere cultural și să nu se mai promoveze chestiile doar virale. Eu cred că aici, în Craiova, se poate demonstra evoluția doar prin fotografiile înainte și după. Cine nu observă chestia asta înseamnă că este rău voit din punctul meu de vedere, dacă nu își de seama cum a fost înainte, pur și simplu este mult prea influențat politic. Pentru motivarea socială eu consider că este foarte important să fie un oraș plăcut vizual", spune Andrei

Mai au timp să studieze candidații. Până atunci însă urmăresc tot ce apare pe internet

„În principal am votat PSD, însă am votat și altă partide. Competiția e sănătoasă, majoritatea politicienilor nu o imagine concret conturată. Nu au personalitate, nu vorbesc. Sunt unii care au personalitate, care vorbesc, alții care nu au absolut deloc", spune Bianca.

„Mie mi s-a părut că PSD-ul, aici în Craiova, a făcut schimbări din punctul meu de vedere. Eu aici am votat pe cei de la PSD", spune Andrei.

„Vrem un preşedinte care comunică cu poporul, mai natural şi conectat cu noi"

Întrebați ce ar vrea să vadă mai mult la noul preşedinte, cei doi tineri artiști au spus:

„Mai multă comunicare, pentru că eu consider că ne-a lipsit foarte mult din partea președintelui, comunicarea și cea directă. Aș dori să fie președintele nostru mult mai natural și conectați cu noi, ca popor", spune Andrei.

Oltenii sunt recunoscuți pentru faptul că își păstrează opțiunile politice. De multe ori s-a spus despre Dolj că este un județ roșu, cu referire la faptul că sunt votanții tradiționali ai social-democraților. Așa s-a întâmplat și la Primăria Craiovei și la alegerile parlamentare, dar și în cazul alegerilor prezidențiale.

În 2004 au votat cu Adrian Năstase, în 2009 cu Mircea Geoană, iar în 2014 cu Victor Ponta. A existat o singură sincopă, în 2019, când alegătorii din Dolj au optat pentru Klaus Iohannis, în detrimentul Vioricăi Dăncilă. Bianca nu exclude deloc să voteze o femeie președinte

„Cu doamna Lasconi, aș vrea să fac un mic research asupra dânsei. Mi-ar plăcea să văd o femeie președinte. Prezența politică, într-o zonă atât de importantă este un exemplu pentru ceilalți oameni, pentru celelalte femei și pot să spun și un exemplu local de aici. Când am avut o femeie la conducere orașul chiar a luat o întorsătură foarte pozitivă, şi de ce nu, poate avem nevoie de un touch feminin", a spus Bianca.

Ce spun şi alți tineri artiști din Craiova şi ce așteptări au de la noul preşedinte vedeţi, pe larg, în materialul de mai jos.