Un senator social-democrat dezvăluie ce greșeală a făcut, de fapt, PSD

Senatorul PSD Liviu Pop spune că ”este o zi grea pentru politica românească, pentru Partidul Social Democrat" după condamanarea lui Liviu Dragnea.

"E trist că am ajuns în zona aceasta și nutrim speranța că vom depăși acest moment greu. PSD este un partid solid, are puterea să se regenereze, chiar dacă rezultatele de ieri ne-au dat un semnal de alarmă vizavi de comunicarea pe care trebuie s-o facem în primul rând cu românii.

Avem capacitatea să trecem peste acest moment și indiferent de conflictele interne, care cu siguranță se vor acutiza în perioada imediat următoare, până la urmă, partidul va ieși întărit”. a spus Liviu Pop, la RFI.

