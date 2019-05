Un deputat social-democrat susține că a găsit soluția pentru PSD

Deputatul social-democrat Răzvan Rotaru susţine necesitatea organizării în scurt timp a unui congres extraordinar al Partidului Social Democrat (PSD) ca urmare a pierderii alegerilor europarlamentare, dar şi ca urmare a condamnării preşedintelui Liviu Dragnea.



El a declarat, luni, că toţi membrii PSD trebuie consultaţi cu privire la viitorul partidului şi la viitoarea conducere a acestuia.



"Deja este istorie domnul Liviu Dragnea şi cred că ar trebui gândită o altfel de politică în cadrul partidului, la nivel central şi la nivel local, pentru că nu mai putem continua în felul acesta. Cetăţenii ne-au dat o palmă pentru modul în care am condus. (...) Eu zic că un congres ar fi cel mai indicat şi nu prin ridicare de mână, cum a fost la ultimul congres, ci prin vot corect, legal, transparent", a afirmat Rotaru.



Parlamentarul PSD este de părere că partidul din care face parte are forţa necesară şi resursa umană pentru a "se ridica din nou".



"Am mai trecut prin situaţii grele, dar sunt sigur că avem puterea să ne ridicăm din nou", a adăugat deputatul social-democrat, care consideră că actualul guvern trebuie să rămână în funcţie.



Întrebat dacă o eventuală fuziune cu Pro România ar fi o soluţie, Rotaru a răspuns: "E posibil şi acest lucru. De ce nu?".