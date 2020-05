Victor Ponta, după ce a văzut poza cei din PNL fumând și consumând alcool în Guvern: Orban, scuze și demisia!

În imaginea respectivă, cu toții se află într-unul dintre birourile Guvernului, și au fost surprinși în timp ce fumau trabucuri și consumau alcool.

Victor Ponta, președinte Pro România, a spus, după ce a văzut poza respectivă, că Ludovic Orban ar trebui să-și ceară scuze public, iar apoi să-și prezinte demisia.

"Porunca 1 - Sa purtati masca in locuri inchise !

Porunca a 2 a - sa pastrati distanta sociala!

Porunca a 3 a - sa nu fumati in institutii publice!

Porunca a 4 a - sa nu spui ca nu ai bani de alocatii pentru copii in timp ce tu bei un whiskey care costa cat alocatia pe sase luni

Porunca a 5 a - sa nu nu spui ca nu ai bani de pensii cand fumezi cigars care costa cat pensia pentru o luna

Porunca a 6 a - poti sa faci ce vrei tu la Guvern pentru ca acolo te-a pus Iohannis si nu poporul / deci batjocoreste-i cat vrei ca nu conteaza/ toate regulile sunt pentru “fraierii” de romani nu pentru Echipa PNL

Porunca a 7 a - sa iesi sa spui ca whiskey si cigar sunt ramase de la PSD si ei doar distrugeau “ciuma rosie”

Porunca a 8, 9, 10 a - daca ii mai votati pe acesti oameni inseamna ca va place sa fiti tratati asa!!! Chiar puteti sa votati USR sau ProRomania ( nu mai ziceti ca “nu aveti pe cine”?)

PS 1 - am intrebat si eu fostii colaboratori de la Guvern ce faceau in acel birou si la ce se uitau ( cunosc biroul acela de la Etajul 1) - am aflat raspunsul : se uitau la televizor si ascultau pentru ca era Victor Ponta la RTV! Serios ?

Cum ce sa faci Lucovide??? Scuze si demisia !!!!!", a scris Ponta pe pagina sa de Facebook.