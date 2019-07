Visul american, realizat în România: Ramona Ioana Bruynseels explică ce a determinat-o să se întoarcă acasă

Duminică, în fața a aproape 2000 de susținători, la Sala Polivalentă din București, Ramona Ioana Bruynseels și-a lansat oficial candidatura pentru alegerile prezidențiale. Programul propus de Ramona Ioana Bruynseels se adresează majorității românilor, oamenilor care s-au săturat de ipocrizia și demagogia politicienilor de până acum. Candidata vine cu alternativa omului nou în politică, a celui plecat de jos, care și-a construit o carieră de succes și cunoaște realitatea românească, știe ce probleme au românii din țară și cei plecați în străinătate și a identifficat soluțiile pentru a-i aduce acasă.

Candidata Partidului Puterii Umaniste în cursa pentru Cotroceni a vorbit și despre politicienii actuali, „prinși în cursa năravurilor din vechime”, oferind alternativa feminină cu experiență de viață și experiență profesională, care vrea să schimbe în bine România. „Îmi doresc, împreună cu majoritatea covârșitoare a românilor, să clădim o nouă Românie, să găsim o nouă cale. O cale de care să fim mândri cu toții”, a declarat Ramona Ioana Bruynseels, cu ocazia lansării candidaturii sale la președinția României. Ea a comparat momentul festiv cu startul său în carieră, făcut cu emoții, ca orice român care a pornit spre succes prin eforturile proprii. „Acum 20 de ani, la noi acasă, în Cluj, a fost o mare sărbătoare, atunci când eu am intrat la Facultatea de Drept. Știu că acum, a fi la o facultate nu mai înseamnă mare lucru, însă atunci, pentru mama mea a-nsemnat mult. A-nsemnat mult mai mult decât a sperat vreodată atunci când punea bănuți deoparte ca să-mi poată cumpăra ghetuțele de iarnă, întotdeaauna cu un număr mai mari, ca să-mi poată fi bune și anul următor. Mama mea m-a crescut singură și i-a fost greu, dar, din foarte puținul pe care l-a avut, mi-a oferit mult, mi-a oferit tot ce aveam nevoie”, a povestit candidata la președinție.

Omul sfințește locul și... instituția

Ramona Bruynseels a explicat și ce a determinat-o să se întoarcă acasă și, pornind de la exemplul personal, de ce ar vrea să-i aducă înapoi, în țară, pe românii plecați peste granițe. „Studiile mele din România mi-au deschis multe uși. Am ajuns cadru didactic universitar, apoi am avut o carieră de succes financiar bancară, apoi am plecat în Africa de Sud și în America de Nord. Peste tot, însă, pe unde am ajuns, am simțit același lucru: că acasă, cu adevărat acasă, cu adevărat în largul tău este doar printre ai tăi, este doar acolo unde îți sunt bunicii, străbunicii, amintirile și rădăcinile. Așa că, după ce am absolvit cursurile Școlii de Guvern din SUA, am rezistat tentației de a-mi clădi un destin american și m-am întors în România. Am ajuns în administrația centrală și am înțeles, cu această ocazie, cât de mult depinde de calitatea umană și profesională a coordonatorului unei instituții activitatea și eficiența acesteia. Funcția nu îl face pe om, dar omul, sigur poate face funcția să aibă sens și utilitate reală. Orice om poate face minuni, dacă-și dorește cu adevărat. Omul sfințește locul – așa cum zicem noi”, a declarat candidata.

