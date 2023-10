Armata israeliana publică noi imagini şi o hartă care arată că Spitalul Baptist a fost lovit de o rachetă trasă din Gaza

Purtătorul de cuvânt al IDF (n.r. Israeli Defense Force - Forţele de Apărare ale Israelului), contraamiralul Daniel Hagari, a declarat, într-o postare pe X că IDF deţine informaţii care confirmă faptul că explozia şi incendiul de la Spitalul Al-Ahl Arabi Baptist din nordul Gaza, a fost cauzat de o rachetă lansată de Jihadul Islamic Palestinian.

Încă de noaptea trecută, IDF a susţinut, în numeroase postări pe X, că spitalul nu a fost ţinta unui atac aerian al Israelului.

