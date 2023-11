O dronă suspectă a lovit o școală dintr-un oraș israelian. Armata face anchetă

O dronă neidentificată a lovit joi o școală primară din orașul stațiune Eilat, din sudul Israelului, provocând daune și panică, a declarat armata israeliană.

Nimeni nu a fost rănit fizic în explozie, dar paramedicii tratau șapte persoane pentru șoc, a declarat o purtătoare de cuvânt a armatei la fața locului, detalii care au fost confirmate separat de serviciile de urgență.

Localnicii s-au adunat în jurul complexului școlar, care a fost izolat de zeci de soldați și ofițeri de poliție, a văzut un reporter AFP.

Armata israeliană nu a confirmat originea dronei și niciun grup nu și-a revendicat până acum responsabilitatea.

Rebelii Houthi din Yemen susținuți de Iran au susținut atacuri repetate cu rachete și drone care vizează Israelul, în timp ce intensifică o campanie de lovituri perturbatoare care vizează și forțele americane din regiune în timpul războiului Israelului cu Hamas, potrivit The Times Israel.

Buzzing can be heard in surveillance camera footage from moments before the blast in Eilat. pic.twitter.com/rehOigA2Ty