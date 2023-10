Joe Biden, prima reacţie după atacul de la spitalul din Gaza, în urma căruia sute de oameni au murit: "Sunt revoltat"

Joe Biden a declarat că serviciile de informaţii americane vor aduna informaţii despre cauza tragediei.

"Statele Unite susțin fără echivoc protecția vieții civile în timpul conflictului și deplângem pacienții, personalul medical și alți nevinovați uciși sau răniți în această tragedie", a scris liderul de la Casa Albă pe contul său de pe reţeaua de socializare X, fostă Twitter.

În timp ce autorităţile palestiniene acuză Israelul de bombardarea unităţii medicale, oficiali de la Ierusalim indică drept cauză o rachetă eşuată lansată, de fapt, de forţe paramilitare arabe.

"Sunt revoltat și profund întristat de explozia de la spitalul Al Ahli Arab din Gaza și de pierderea îngrozitoare de vieți omenești care a rezultat.

Imediat după ce am auzit această veste, am vorbit cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei și cu prim-ministrul Netanyahu al Israelului și am ordonat echipei mele de securitate națională să continue să adune informații despre ceea ce s-a întâmplat exact.

Statele Unite susțin fără echivoc protecția vieții civile în timpul conflictului și deplângem pacienții, personalul medical și alți nevinovați uciși sau răniți în această tragedie", este mesajul preşedintelui SUA Joe Biden.

