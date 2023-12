Război în Israel, ziua 63. Confruntări cu poliţia la marşul extremei drepte la Ierusalim

Ultimele informații din războiul declanșat după ce Hamas a atacat Israel:

Confruntări cu poliţia au avut loc la începutul unui marş al israelienilor de extremă dreaptă joi seară la Ierusalim, potrivit martorilor, informează agenţia DPA.

Televiziunea israeliană a relatat că unii participanţi purtau placarde contrare unui acord. "Un glonţ în cap pentru fiecare terorist şi nu există coexistenţă cu inamicul", se putea citi pe una dintre placarde, potrivit canalului Kan.

Poliţia a împiedicat zeci de demonstranţi să defileze prin Oraşul Vechi.

Police confiscating inflammatory posters at far right march in Jerusalem, at least one demonstrator detained so far pic.twitter.com/lWx9AFknzb