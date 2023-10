Şeful apărării civile din Israel îşi asumă răspunderea pentru atacurile teroriste din 7 octombrie

Șefii serviciilor israeliene de informații își fac „mea culpa” pentru breșa de securitate care a permis atacul terorist din Israel din data de 7 octombrie. Cel mai recent raport vine din rândul mai-marilor armatei israeliene.

„În ultimele 11 zile am subliniat că începutul războiului este un eșec al serviciilor de informații. IDF nu a avertizat cu privire la atacul terorist comis de Hamas. Am eșuat în cea mai importantă misiune a noastră și, în calitate de șef al IDF, am întreaga responsabilitate pentru eșec. Ceea ce se cere să fie investigat, vom investiga în cel mai profund mod și vom trage concluziile. Dar acum, în fața ochilor noștri, există o singură sarcină: să ripostăm și să o câștigăm”, a declarat Aharon Haliva, general-maior, şeful Diviziei de Informaţii al IDF, pentru Times of Israel.

Cu doar o zi în urmă, un alt înalt oficial israelian se culpabiliza. Ronen Bar, şeful Agenției Israeliene de Informații Interne a luat vina asupra lui după eșecul contracarării atacului de sâmbăta trecută.

„În ciuda unei serii de acțiuni pe care le-am desfășurat, din păcate, sâmbătă nu am reușit să generăm un avertisment suficient care să permită contracararea atacului. Ca cel care conduce organizația, responsabilitatea pentru acest lucru îmi revine mie. Va exista timp pentru investigații. Acum luptăm. Ne aflăm într-un război, nu într-o rundă (de lupte). O rundă o câștigi cu o imagine de victorie și cu tăcerea (ulterioară); un război se încheie cu o victorie decisivă și o schimbare de situație. Nu există limită de graniță, nu există limită de timp. Până la sfârșit”, spune Ronen Bar.

Par mărturisiri trase la indigo, în condițiile în care atât mass-media israeliană, cât și autoritățile din această seară așteaptă răspunsuri.

Presa internațională constată că, având în vedere resursele Shin Bet, trebuia să existe un avertisment. Implicațiile sunt îngrijorătoare: fie agențiile de informații au prevăzut acest lucru și nu au acționat, fie a fost complet nepregătite, scrie BBC.

Israel, cu una dintre cele mai sofisticate și generos finanțate operațiuni de informații din Orientul Mijlociu, are activi informatori în cadrul organizațiilor militante palestiniene și în alte puncte fierbinţi regionale.

În cazuri anterioare, au executat eliminări ale liderilor extremiști, folosind tehnologii de supraveghere și tactice de nivel înalt, inclusiv atacuri cu drone și urmărire GPS. În 2019, Shin Bet, serviciul israelian de securitate internă, a acuzat Iranul de încercarea de a înființa o rețea de spioni în Israel, cu scopul comiterii de atentate.

Organizatorii operau din Siria, unde celula era condusă de un anume Abu Jihad, a anunțat Shin Bet într-un comunicat.

Israelienii arabi și palestinieni au fost abordați pentru a face parte din această rețea de profiluri Facebook fictive. Potrivit anchetei Shin Bet, Abu Jihad, care a primit ordine de la Teheran, a fost însărcinată cu strângerea de informații despre baze militare, situri sensibile sau despre spitale din Israel cu scopul de a comite atentate, susține serviciul israelian de securitate internă.