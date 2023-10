Şeful Shin Bet îşi asumă responsabilitatea pentru eşecul contracarării atacului Hamas

Seful Agenţiei Israeliene de Informaţii Interne ia vina asupra lui, după eşecul contracarării atacului de sâmbăta trecută. Ronen Bar spune că în pofida unei serii de acţiuni pe care le-a desfăşurat, din păcate, sâmbătă nu a reuşit să genereze un avertisment suficient care să permită contracararea atacului.

”Ca cel care conduce organizația, responsabilitatea pentru acest lucru îmi revine mie.

Va exista timp pentru investigații. Acum luptăm.

Ne aflăm într-un război, nu într-o rundă de lupte. O rundă o câștigi cu o imagine de victorie și cu o tăcere (ulterioară); un război se încheie cu o victorie decisivă și o schimbare de situație.

Nu există limită de graniță, nu există limită de timp. Până la sfârșit.”, a declarat Șeful Agenției Israeliene.

Hamas a publicat primele imagini cu ostaticii din Israel. Din primele informaţii, imaginile prezintă o tânără de cetățenie franceză care primește îngrijiri medicale şi cere să fie adusă acasă.

"Bună, eu sunt Mia Shem, am 21 ani, sunt din Shoham, acum mă aflu în Gaza. M-am întors sâmbătă dimineața din zona Sderot, am fost la petrecere, am fost rănită foarte grav la mână, m-au dus în Gaza, m-au operat aici la spital timp de 3 ore.

Au grijă de mine, mă tratează, îmi dau medicamente, totul este în regulă, am doar rugămintea să fiu adusă înapoi acasă cât de repede posibil la familia mea, la părinții mei, la frații mei.

Vă rog să ne scoateți de aici cât de repede posibil", este mesajul transmis de tănără în primul video publicat de Hamas cu ostaticii din Israel.