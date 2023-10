Shani Louk, tânăra luată ostatică de la festivalul din Israel, a fost declarată moartă: "A fost torturată şi arătată în toată Gaza"

Tânăra se afla la o petrecere pentru pace, una dintre ţintele teroriştilor Hamas la 7 octombrie.

Shani Louk a fost văzută în imagini postate în ziua atacului, inertă, aproape dezbrăcată, în spatele unei camionete. În acele filmări nu se ştia dacă tânăra era încă în viaţă. Fata a fost confundată de teroriştii Hamas, care au crezut că este soldat în armata israeliană.

Mama lui Shani Louk a declarat câteva zile mai târziu că fiica sa era în viaţă şi era ţinută într-un spital, la Gaza. Luni dimineaţa însă, mama tinerei a declarat că a fost informată, duminică, cu privire la faptul că fiica sa e moartă.

Cadavrul tinerei a fost găsit şi identificat, au confirmat autorităţile israeliene.

"Shani, care a fost răpită la un festival de muzică, torturată şi exhibată în toată Gaza de către terorişti din Hamas, a trăit orori de nesusţinut", denunţă pe X autorităţile israeliene.

"Suntem devastaţi să împărtăşim că corpul germano-israeliencei în vârstă de 23 de ani Shani (Louk) a fost găsit şi identificat", scrie luni pe X Ministerul israelian de Externe, citat de CNN.

Tragic News: Remembering Shani Louk, Victim of Terrorism



Description: In this heartfelt video, Matt discusses the devastating news of the tragic fate of 23-year-old Israeli Shani Luk. Shani was kidnapped from a music festival and subjected to unimaginable torture and humiliation… pic.twitter.com/gXysggevhO