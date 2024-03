Cloud-ul guvernamental va simplifica interacţiunea românilor cu instituţiile statului

Digitalizarea României e la câţiva paşi distanţă şi va simplifica în curând interacţiunea cetăţenilor cu instituţiile statului. Cloud-ul guvernamental, o infrastructură care adună într-un singur loc toate serverele și bazele de date ale instituțiilor publice din România sau digitalizarea instituţiilor au fost câteva dintre subiectele discutate în conferinţa RO 3.0 - Viziunea Digitală pentru România 2030, organizată de Antena 3 CNN.

Cozile interminabile cu sute de oameni care aşteaptă să-şi poată plăti dările la stat sau să obţină un simplu act de la instituţiile statului ar putea lua sfârşit în curând. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizarii, Bogdan Gruia Ivan, a vorbit despre cloud-ul guvernamental care este aproape operaţional şi este gata să intre în rutina zilnică a cetăţenilor, a firmelor şi a instituţiilor.

"Cu o muncă directă şi cu susţinerea directă a premierului României şi a colegului şi prietenului meu, Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, am reuşit să renegociem cu cei din Comisia Europeană condiţionalităţile României şi am adus din 2026, ca şi livrabile din cloud-ul guvernamental, în anul 2024. Atunci când vor să interacţioneze cu statul român, când vor să îşi schimbe permisul, buletinul sau paşaportul, să aibă oportunitea de a o face direct de pe telefon acea programare, de a fi notificat când urmează să expire sau şi mai nou, din acest an, din 2024, toate diplomele din România o să aibă un cod QR care va putea să fie citit de un dispozitiv oriunde în lume şi în acest format este evident că vorbim despre o administraţie simplă ca bună ziua, pentru că despre asta este vorba în definitiv şi, cel mai important, vorbim de acea aplicaţie unică a statului român care va aduna şi va aduce o singură interfaţă pentru oameni", a declarat Bogdan Gruia Ivan, ministrul Digitalizării.

Companiile private fac paşi importanţi pentru a se dezvolta şi, în acelaşi timp, ajută şi partenerii să avanseze.

"Realitatea este că, în ceea ce priveşte corporaţiile, să spunem primele 500 de companii sau 100 de companii din România, nivelul digitalizării e foarte avansat. Instrumentele digitale folosite atât intern, cât şi în relaţia cu clienţii sunt foarte avansate, la acelaşi nivel cu orice altă companie din vestul Europei. Când ne uităm la IMM-uri, acolo lucrurile stau foarte diferit. Dacă ne uităm la DESI (n.r. Indicele economiei și societății digitale), suntem pe ultimul loc în Europa, ultimul loc însemnând că doar 17% din companiile din România în sectorul de IMM-uri se pot considera digitalizate, ceea ce este un factor extrem de descurajant", a explicat Mihnea Rădulescu, director Vodafone Business România.

Cu alte cuvinte IMM-urile din România au nivel de competitivitate faţă de IMM-urile din restul ţărilor UE în spaţiul economic deschis mult mai mic. Sunt însă veşti bune. Pentru toate aceste companii mici există o muţime de fonduri europene.

"România are la dispoziţie în acest moment 7,5 miliarde de euro pentru digitalizare, din perspectiva fondurilor europene pe care le are la dispoziţie. Evident, nu este doar acest panel de finanţare, ci la el se adaugă şi finanţarea publică, dar este pentru prima dată când digitalizarea este văzută ca o prioritate naţională", a explicat Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Potrivit unei statistici, anul trecut România se afla pe ultimul loc în Uniunea Europeană la capitolul digitalizare. Potrivit unei analize a Comisiei Europene, țara noastră stătea extrem de prost la trei din patru variabile luate în calcul: capitalul uman, integrarea tehnologiei digitale și serviciile publice digitale.