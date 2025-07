România poate atrage fonduri europene record până la finalul anului

Pentru a ține deficitul bugetar sub control, România trebuie să economisească 35 de miliarde de lei în 2025, fiind o cerință impusă de Comisia Europeană. FOTO Getty Images

România are șansa de a atrage, până la finalul anului, fonduri europene în valoare de 15 miliarde de euro, o sumă vitală într-un an dominat de măsuri de austeritate și taxe în creștere. În timp ce mediul privat se pregătește pentru un val de presiuni fiscale, guvernanții dau asigurări că există soluții pentru sprijinirea economiei și atragerea de investiții în sectoarele-cheie. Provocările pe care noul pachet fiscal le aduce economiei românești au fost dezbătute în cadrul Conferinţei Naţionale RO 3.0 – "UPGRADE Romania. Investiții și dezvoltare economică. Marile proiecte care mișcă Romania", powered by Vodafone, organizată de Antena 3 CNN.

Pentru a ține deficitul bugetar sub control, România trebuie să economisească 35 de miliarde de lei în 2025, fiind o cerință impusă de Comisia Europeană. Așa se explică noile pachete fiscale anunțate de Executiv, după ce primul val de măsuri a vizat deja majorarea TVA, accizelor și impozitarea pensiilor mari. Următorul pas ar trebui, potrivit autorităților, să aducă echitate.

"Urmează un pachet, în primul rand, care răspunde necesității de echitate. În România avem câteva probleme, dar competența e o temă la care trebuie să lucrăm și echitatea e o lipsă de etichetate între privat și stat, între stat şi stat, între diverse instituții. Odată cu reintroducerea echității, trebuie să stimulăm economia și pentru asta un lucru putem să-l facem repede și ieftin, și asta se cheamă debirocratizare și simplificare și, pe alocuri, digitalizare, adică repede", a spus vicepremierul Dragoş Anastasiu.



Între timp, antreprenorii resimt presiunea directă a modificărilor fiscale. Cu toate acestea, Guvernul promite măsuri de sprijin, mai ales pentru micile afaceri.



"Există Start-Up Nation, varianta a 2-a, care este pe finanțare europeană și nu pune presiune pe buget. Dincolo de schemele de sprijin, pe mulţi oameni de afaceri eu cred că i-ar ajuta să nu mai pună mâna pe telefon şi să sune pe cineva să îşi rezolvă o problemă. Mai avem un culoar foarte bun pentru cloud-ul guvernamental. Ar trebui să aducă în aceeaşi încăpere instituiţiile statului ca drumurile să se încheie în aceeaşi încapere", a spus Radu Miruţă, ministrul Economiei.



O componentă esențială a relansării economice rămâne absorbția fondurilor europene. România ar putea atinge un record absolut dacă va reuși să atragă întreaga sumă estimată.

"Avem nevoie de un pachet de stimul economic, un pachet de investiții, iar acel pachet de investiții, vreau să vă dau această veste foarte bună, poate sta pe niște resurse din fonduri europene considerabile în acest an şi la anu. Discutăm de undeva la 15 miliarde de euro care se pot absorbi până la sfârșitul anului, ceea ce ar reprezenta cea mai mare sumă vreodată pe care România ar atrage-o din fonduri europene", a spus Dragoş Pîslaru, ministrul Fondurilor Europene.

Printre direcțiile strategice de investiții se numără și energia verde. Cu sprijinul PNRR și al Fondului pentru Modernizare, România se pregătește să instaleze capacități de producție și stocare a energiei regenerabile de ordinul miilor de megawați.

"Avem alocați 13 miliarde de euro până în 2030 în Fondul de Modernizare pentru investiții în infrastructura energetică și lucrăm acum la următoarea cerere de plată, prin care vrem să tragem aproximativ 3 miliarde de euro până la finalul acestui an, pentru proiecte de digitalizare în energie, pentru proiecte de producție, transport și distribuție", a spus Bogdan Ivan, ministrul Energiei.