Ce ne aşteaptă în 2024? Ar putea veni o nouă criză? Răspunsul de la CEO-ul celui mai important producător de pe piaţa de petrol şi gaze

Christina Verchere, CEO OMV Petrom, cel mai important producător de pe piaţa de petrol şi gaze, a explicat, într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, ce ne aşteaptă în 2024 şi posibilitatea apariţiei unei noi crize.

Adrian Ursu: Vorbind despre perspective, credeţi că vom avea o altă criză energetică majoră, aşa cum am traversat-o în ultimii ani?

Christina Verchere: Chiar şi înainte de situaţia din Ucraina, puteam deja să observăm un anumit context în ceea ce priveşte cererea şi oferta. Niciodată nu s-a mai oprit şi repornit astfel activitatea în toată lumea, iar acest lucru a creat un dezechilibru cred, în situaţia ofertei, deoarece cererea a revenit foarte repede. Am avut apoi situaţia din Ucraina, unde am spus: "Acum vom scoate de pe piaţă un furnizor important". Iar acum, dacă ne uităm, în prima jumătate a acestui an, doar 10% din gazul din Europa provine din Rusia. Cu doi ani înainte, procentul era de 40%. Este fenomenal cât de repede s-a reuşit să se facă acest lucru. Aşadar, cred că Europa, şi odată cu această, România, continuă să consolideze diversitatea surselor şi a aprovizionări, ceea ce creează întotdeauna, cred eu, o mai bună securitate energetică, o mai bună fiabilitate în general. Şi dacă vă uitaţi la nivelurile de stocare, acestea sunt foarte ridicate. Cred că am avut un început de iarnă blând. Va trebui să urmărim în mod clar cum va fi iarna şi, de asemenea, de unde ar putea să vină cererea de GNL în alte părţi ale lumii în loc să vină în Europa.

Adrian Ursu: Acum avem conflictul din Orientul Mijlociu, care poate avea, de asemenea, o influenţă importantă asupra pieţelor. Credeţi că este îngrijorător?

Christina Verchere: Cred că situaţiile geopolitice, şi cu siguranţă trecem printr-o perioadă volatilă, de ceva vreme, situaţiile geopolitice au un impact în ceea ce priveşte modul în care fluctuează preţurile materiilor prime. Până în prezent, a existat o anumită volatilitate a preţurilor petrolului, dar acestea s-au stabilizat în ultima săptămână. Dar securitatea aprovizionării şi diversificarea acesteia reprezintă cel mai important aspect. Cred că, în ultimii ani, am văzut o volatilitate sporită, de multe tipuri diferite, iar sistemul energetic a rămas, cred, foarte rezistent.