A murit actorul din Game Of Thrones, Darren Kent, la vârsta de 36 de ani: "Viața nu va fi la fel fără tine"

Actorul din Game Of Thrones, Darren Kent, a murit, vineri, la vârsta de 36 de ani.

Despre Darren Kent, care a jucat în Game Of Thrones, EastEnders, Les Misérables și Malpractice, colegii spun că a fost "unul dintre cei mai buni oameni” și un "suflet talentat și grijuliu”.

Apărut în Game Of Thrones în 2014, el a jucat rolul unui tată îndurerat - Goatherd - care își ducea copilul mort pentru a o vedea pe Daenerys Targaryen, Mama Dragonilor, interpretată de Emilia Clarke. A avut, de asemenea, roluri TV în EastEnders, miniseria TV Les Misérables și recenta dramă ITV Malpractice, precum și o scurtă apariție în filmul Dungeons And Dragons: Honour Among Thieves, lansat la începutul acestui an.

Moartea lui Kent a fost anunțată de agentul său, Carey Dodd Associates, care a scris pe Facebook: "Cu profundă tristețe trebuie să vă spunem că dragul nostru prieten și client Darren Kent s-a stins din viață în liniște vineri.

Părinții și cel mai bun prieten al său îi sunt alături. Gândurile și dragostea noastră sunt alături de familia sa în aceste momente dificile.

Darren nu a fost doar un actor, regizor și scenarist talentat, ci a fost cu adevărat unul dintre cei mai buni oameni pe care am avut plăcerea să îi cunosc. A fost un privilegiu și o plăcere să fi făcut parte din călătoria lui. RIP, prietenul meu", se arată în mesajul de pe Facebook.

Nu a fost precizată cauza decesului. Prietenii din industrie i-au adus un omagiu online, inclusiv scriitoarea și regizoarea Jane Gull. Ea a postat pe X, fostul Twitter, și a spus: "Ce privilegiu a fost să fim prieteni și să te cunosc și să te ajut. Viața nu va fi la fel fără tine. O să îmi lipsești foate mult”, a scris ea, potrivit Mediafax.