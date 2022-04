Alimentul la care a renunțat Lora. ”Nu înțelegeam de ce mă umflu, fără să mănânc”

Întrebată ce îi place să mănânce cel mai mult de Paște, artista amintește de salată de boeuf și piftie, potrivit click.ro.

”Salată de boeuf! Eu sunt genul care e obișnuit și cu piftia, răcitura! (...) răcitură și ouă umplute cu pate de ficat.

Nu (nu țin diete - n.r.). Am descoperit recent că am o intoleranță la gluten, de care nu am știut, dar de când evit să mănânc ce nu trebuie am început să mă desumflu, căci la un moment dat nu înțelegeam de ce mă umflu fără să mănânc.

Se pare că am o alergie la gluten. Completez cu suplimente lipsurile de minerale și de vitamine pe care le-am descoperit și mă simt mult mai bine”, a spus Lora.