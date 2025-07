Incident armat cu victime mutiple în SUA: Un suspect a tras asupra poliției, apoi a împușcat mai mulți oameni la biserică

Un incident armat cu mai multe victime a avut loc duminică, în statul american Kentucky, transmite presa de peste Ocean.

Potrivit autorităților, un trăgător a deschis focul, inițial asupra poliției, apoi asupra oamenilor aflați într-o biserică.

Suspectul a tras asupra unui polițist, pe care l-a rănit, în jurul orei locale 11:36 dimineața, în districtul Fayette.

Ulterior, polițiștii l-au urmărit pe suspect până la Biserica Baptistă Richmond Road, situată în sud-vestul orașului Lexington.

„Există mai multe victime la biserică, iar membrii serviciilor de urgență se află la fața locului pentru a le acorda îngrijiri”, a declarat poliția statală.

Starea victimelor de la biserică și a polițistului rănit nu au fost clarificate imediat de autorități.

Guvernatorul din Kentucky, Andy Beshear, a confirmat într-o postare pe X al doilea incident armat de la biserică.

Please pray for everyone affected by these senseless acts of violence, and let’s give thanks for the swift response by the Lexington Police Department and Kentucky State Police. Details are still emerging, and we will share more information as available. 2/2