Alexandru Nazare: Niciodată nu a fost așa de rău ca acum. Datoria publică va ajunge la 60% din PIB la sfârșitul anului

Alexandru Nazare a confirmat că majoritatea măsurilor din Pachetul 1 nu au termen de expirare. Foto: Hepta

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat, duminică, la Antena 3 CNN, cauzele care au dus la adoptarea măsurilor din Pachetul 1 sau "Ordonanța austerității".

Pachetul intră în vigoare dacă moțiunea de cenzură depusă de AUR, care este supusă votului luni, este respinsă.

Potrivit ministrului Nazare, din cauza situației macroeconomice dificile, România s-a aflat, recent, cel mai aproape de downgrade, adică de pierderea calificativului de țară recomandat investițiilor.

În acest context, realizatorul Răzvan Dumitrescu l-a întrebat pe Nazare dacă responsabilii guvernamentali dacă a fost calculat impactul adoptării Pachetului 1 asupra nivelului de trai al românilor.

"Da, sigur, este un impact pe nivelul de trai, este un impact pe inflație și trebuie să o spunem foarte clar: acest pachet, în ciuda faptului că ne stabilizează economia și ne ferește de o situație catastrofală, în care ne pierdeam calificativul de investiții, are și efecte adverse. Va avea și efecte adverse, adică se va vedea în inflație.

Trebuie să spunem foarte clar acest lucru direct și onest, să le explicăm românilor că acesta este un cost pe care îl plătim pentru a evita un cost mult mai mare, enorm de mare, care ar fi însemnat degradarea (scăderea calificativului) României și de care am fost la acest moment extrem de aproape. Dar pericolul nu a trecut", a spus ministrul Finanțelor.

Alexandru Nazare: Niciodată n-am fost atât de aproape de downgrade

Răzvan Dumitrescu: "Cât de aproape am fost?"

Alexandru Nazare: "Foarte aproape. În toată cariera mea și, mai ales, în perioadele în care am fost în Ministerul de Finanțe - și vă amintesc faptul că am fost acolo în timpul crizei, în 2009, am participat la toate consiliile europene în care se discuta criza europeană și mecanismul de stabilizare, la Bruxelles ... Am fost în 2021, în timpul pandemiei. După pandemie, de fapt, stabilizarea de după pandemie...

Atunci am văzut cum au stat lucrurile și cum tratau cei de la Bruxelles negocierile atunci și cât de departe sau aproape eram de perspectiva unui downgrade.

Și ce s-a întâmplat acum este incomparabil. Niciodată n-am fost așa de rău ca acum."

Răzvan Dumitrescu: "Dar de ce a fost mai rău acum?"

Alexandru Nazare: "Pentru că e o mare diferență în datoria publică. Datoria publică a crescut, e prognozată să ajungă la sfârșitul acestui an la 60 la sută (din PIB). A crescut enorm în ultimii cinci ani, cu aproape 20 la sută, de la 570 de miliarde la peste o mie 100 de miliarde, ceea ce, bineînțeles, ne pune într-o zonă de risc, într-o altă zonă de risc față de ce riscuri aveam de gestionat acum cinci ani sau acum 15 ani."

Alexandru Nazare: TVA-ul crescut nu are termen de expirare, CASS-ul la pensii are

Referitor la măsurile din Pachetul 1, Nazare a confirmat că pentru unele măsuri există un termen de aplicare. De pildă, contribuția la Sănătate (CASS) aplicată pensiilor peste 3.000 de lei este o măsură temporară care se aplică până la 1 ianuarie 2028.

Însă creșterea de TVA nu are termen de expirare, a arătat ministrul.

"Ce vreau să explic aici este că va trebui, împreună, ca până la sfârșitul anului viitor să facem acest efort de ajustare, să le explicăm cât mai bine oamenilor că nu există altă soluție mai bună, astfel încât de la sfârșitul anului viitor și începutul anului 2027 să vedem o situație economică îmbunătățită și nu are cum să nu se vadă.

În primul rând, avem aderarea la OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, o organizație internațională cu sediul la Paris, care reunește 38 de țări membre, n.r.)

Ne va ajuta foarte mult în termeni de investiții. Sunt foarte multe fonduri de investiții, fonduri de pensii care nu pot investi în România acum, pentru că nu suntem încă membri. O să vedem beneficii în plus din multe alte zone. Sper și trebuie neapărat să schimbăm atitudinea în privința gestionării fondurilor europene și o să vedem o absorbție mai mare a fondurilor europene până în vara anului viitor.

Alexandru Nazare: Perioada cea mai grea va fi până la finele anului viitor, cu un vârf în această iarnă

Deci aceste lucruri cumulate și, bineînțeles, toate măsurile pe care le luăm pentru a elimina risipa, toate măsurile pe care le luăm pentru a eficientiza cheltuielile, măsuri pe care trebuie să le luăm pe investiții, neapărat, pentru atragerea de noi investiții private și pentru a avea o povară mult mai mică și o asistență reală pentru investitori, fie că sunt români, fie că sunt străini (...)

Estimăm că această perioadă, până la finalul anului viitor, va fi perioada cea mai grea, bineînțeles, cu un vârf în această iarnă. După care, din vara anului viitor, spre iarna anului viitor, să vedem îmbunătățiri.

Nimeni nu va putea să facă o minune.Deci nu se pot face minuni. Nu există miracole care să ne scoată într-o situație în care noi singuri ne-am complăcut", a spus Alexandru Nazare la Antena 3 CNN.