Cele mai spectaculoase aparitii de la MET Gala 2022

Pentru ediția din 2 mai au fost aleși gazde Blake Lively și Ryan Reynolds, alături de actrița Regina King, câștigătoare a unui premiu Oscar, și superstarul de pe Broadway, Lin-Manuel Miranda, iar președinții de onoare vor fi Tom Ford, Adam Mosseri și Anna Wintour.

Evenimentul caritabil și exclusivist de la Muzeul Metropolitan de Arta din New York a avut-o în prin plan, și de data aceasta, pe controversata Kim Kardashian.

Kim Kardashian a pășit luni pe covorul roșu al Galei Met în una dintre cele mai emblematice rochii ale lui Marilyn Monroe, cu mărgele aurii pe care Monroe a purtat-o când i-a cântat la mulți ani președintelui John F. Kennedy, acum 60 de ani.

Kardashian a trebuit să slăbească 16 kilograme pentru a se putea îmbrăca cu rochia, concepută de Jean Louis și achiziționată în 2016 de Ripley’s Believe or Not!, muzeu din Orlando, Florida, pentru 4,81 milioane de dolari.

Rochia a costat inițial 12.000 de dolari. Era atât de strânsă că a trebuit să fie cusută pe Monroe când a cântat ”La mulți ani, domnule președinte” pe 19 mai 1962, la o strângere de fonduri din Madison Square Garden. Ea a murit trei luni mai târziu. De atunci este cunoscută drept rochia „La mulți ani, domnule președinte”.

Mai devreme, Blake Lively a zâmbit pentru camerele de luat vederi într-o rochie grandioasă de la Atelier Versace, inspirata din arhitectura New York-ului. Alături de ea, a stat ca de obicei, soțul ei, Ryan Reynolds îmbrăcat de data aceasta în catifea maro.

Billie Eilish a purtat o rochie de dantelă verde de la Gucci, iar Cynthia Erivo a purtat un Louis Vuitton alb pur, cu o piesa asortată pentru cap.

În 2022 evenimentul a fost anulat din cauza pandemiei de COVID, iar The Costume Institute a programat cea mai celebră strângere de fonduri pentru luna septembrie 2021 și a stabilit deja că următorul eveniment va avea loc în 2022, în prima zi de luni din luna mai, data obișnuită a petrecerii.

Creațiile nu sunt gândite să fie purtate pe stradă și nici să fie comercializate, sunt opere de artă care vor ajunge în muzee peste câteva luni.

Gala din acest an coincide cu deschiderea celei de-a doua părți a unei expoziții în două părți la Institutul Costumelor, concentrată pe moda și stilul american. Codul vestimentar al serii a fost glamour aurit și cravată albă, la fel ca Epoca de Aur, acea perioadă tumultoasă dintre Războiul Civil și începutul secolului al XX-lea, cunoscută pentru baronii tâlhari, dramă și măreție.