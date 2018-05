Benone Sinulescu a împlinit 81 de ani. Legenda halucinantă care circula în comunism despre el: "Oamenii au o imaginație bolnavă"

Benone Sinulescu a împlinit joi 81 de ani.

Solistul de folclor cu zâmbet molipsitor, cu voie bună, talent şi milioane de fani, îşi trăieşte liniştit bătrâneţea în căsuţa din comuna Bârzava, judeţul Arad, scrie Click.

Pe cât de iubit a fost, pe atât şi de bârfit. În Epoca de Aur, pe seama lui nea Beni au circulat o grămadă de legende, pe care artistul le-a tot demontat de-a lungul anilor, ori de câte ori i s-a dat ocazia.

„Oamenii au o imaginație bolnavă. Nici azi nu știu cine a scornit toate acestea... S-a spus despre mine că mi-am omorât soția cu toporul, că am doar un plămân sau că am făcut pușcărie.

Veneau la mine la spectacole și ziceau «cămașa aceasta o am de la tine, de când am făcut pușcărie. Tu dormeai în patul de jos, iar eu în cel de deasupra». Spuneau asta de față cu mulți oameni. Poate unii chiar au crezut! Alții afirmau că mă cunosc din armată, ori eu nici nu am făcut armata!”, a povestit Benone Sinulescu.