Celebrul textier Norman Gimbel, laureat Grammy și Oscar, a murit la 91 de ani

sursa foto: songhall.org

Textierul american Norman Gimbel, semnatarul melodiilor ''The Girl from Ipanema'' şi ''Killing Me Softly'', recompensat cu mai multe premii Grammy, a decedat la vârsta de 91 de ani, a anunţat vineri Broadcast Music Inc (BMI), organizaţia americană care se ocupă de gestionarea drepturilor de autor în domeniul muzical, potrivit AFP.

"Scriitor cu adevărat înzestrat şi prolific", potrivit Broadcast Music Inc, Norman Gimbel a decedat în data de 19 decembrie la domiciliul său din Montecito, California, unde locuia de mai mulţi ani, a declarat fiul compozitorului, Tony Gimbel, pentru Hollywood Reporter.

Născut în Brooklyn, Norman Gimbel a obţinut, împreună cu David Shire, un Oscar pentru cea mai bună coloană sonoră originală cu ''It Goes Like It Goes'', interpretat de Jennifer Warnes, în filmul ''Norma Rae'' din 1979.

În 1973, împreună cu vechiul său colaborator Charles Fox, a primit premiul Grammy pentru cea mai bună melodie a anului cu ''Killing Me Softly'', interpretată de Roberta Flack. Cântecul a fost reluat cu succes de în anii '90 de către trupa de hip hop The Fugees.

Textul în engleză al ''The Girl from Ipanema'', scris pentru a însoţi o celebră melodie braziliană, i-au adus, de asemenea, un Grammy în 1965 la categoria înregistrarea anului. Melodia a devenit una dintre cele mai difuzate cântece din toate timpurile.

Robert Folk, care a semnat împreună cu Norman Gimbel zeci de cântece, a rememorat pe Facebook una dintre confidenţele amuzante pe care i le-a făcut textierul după ce au compus pentru un producător renumit de filme: ''Să nu le spui niciodată cât de uşor ne este să facem munca aceasta şi cât de mult ne place să scriem aceste cântece. Altfel, nu o să ne mai plătească niciodată!''.