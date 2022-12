Elena Merișoreanu, la spital chiar înainte de Revelion! Care este starea artistei

Îndrăgită artistă, Elena Merișoreanu, a ajuns la spital chiar înainte de Revelion.

Sursa foto: Facebook

”Am ajuns acasă după o săptămână. Operația, o îngrijire extraordinară, avem medici care merită toată cinstea și recunoștința.

M-am operat la genunchi, sunt foarte bine! Merg, dar nu pot pune piciorul în pământ. Merg cu cadrul!”, a declarat Elena Merișoreanu în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

”Mulțumesc lui Dumnezeu, mă simt bine! Recuperare este puțin mai lungă, dar cu ocazia aceasta mă bucur și eu de familie. Cred că de când aveam 16 ani, de când am venit în București, eu nu am mai avut un Revelion ca să stau și eu acasă. Uite că de data asta stau acasă și mă bucur că sunt cu ai mei, mă bucur că am familie mare, o să fie lângă mine!”, a mai spus artista.